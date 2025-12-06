Пустят ли Roblox обратно в Россию? Роскомнадзор ответил твёрдо и чётко

Роскомнадзор ответил на вопрос о возможной разблокировке игровой платформы Roblox в России. Ведомство заявило, что не видит оснований для снятия ограничений, несмотря на заявление компании-разработчика о готовности соблюдать российское законодательство.
Кроме того, Роскомнадзор указывал на другую серьёзную проблему: популярность игры среди педофилов, которые используют её чаты для знакомства с несовершеннолетними с последующим переносом общения в реальную жизнь.
После введения блокировки компания Roblox Corporation отреагировала на решение регулятора, выразив готовность выполнить требования закона. Однако этих обещаний оказалось недостаточно для пересмотра решения.
Параллельно с этим стало известно, что в Москве школьница стала жертвой мошенников, предлагающих помощь в обходе блокировки Roblox. Поддавшись на уловку злоумышленников, девочка не получила доступ к игре и потеряла 82 тысячи рублей с банковской карты своих родителей. Мошенник через интернет предложил ей «пожизненный доступ» к Roblox всего за 500 рублей. Для оформления «подписки» он убедил ребёнка ввести данные банковской карты. После ввода реквизитов со счёта списались не 500 рублей, а все доступные средства — 82 тысячи. Родителям пострадавшей школьницы пришлось обратиться в банк и правоохранительные органы. Сейчас они сожалеют, что не установили для карты лимит расходов, которые их дочь не могла бы превысить.
