Пустят ли Roblox обратно в Россию? Роскомнадзор ответил твёрдо и чётко

Александр


Роскомнадзор ответил на вопрос о возможной разблокировке игровой платформы Roblox в России. Ведомство заявило, что не видит оснований для снятия ограничений, несмотря на заявление компании-разработчика о готовности соблюдать российское законодательство.

Блокировка Roblox была введена после мониторинга контента. Регулятор выявил массовое и неоднократное распространение на платформе материалов, содержащих оправдание экстремистской и террористической деятельности, призывы к совершению насильственных противоправных действий, а также пропаганду ЛГБТ*. 
Кроме того, Роскомнадзор указывал на другую серьёзную проблему: популярность игры среди педофилов, которые используют её чаты для знакомства с несовершеннолетними с последующим переносом общения в реальную жизнь.

После введения блокировки компания Roblox Corporation отреагировала на решение регулятора, выразив готовность выполнить требования закона. Однако этих обещаний оказалось недостаточно для пересмотра решения.

Параллельно с этим стало известно, что в Москве школьница стала жертвой мошенников, предлагающих помощь в обходе блокировки Roblox. Поддавшись на уловку злоумышленников, девочка не получила доступ к игре и потеряла 82 тысячи рублей с банковской карты своих родителей. Мошенник через интернет предложил ей «пожизненный доступ» к Roblox всего за 500 рублей. Для оформления «подписки» он убедил ребёнка ввести данные банковской карты. После ввода реквизитов со счёта списались не 500 рублей, а все доступные средства — 82 тысячи. Родителям пострадавшей школьницы пришлось обратиться в банк и правоохранительные органы. Сейчас они сожалеют, что не установили для карты лимит расходов, которые их дочь не могла бы превысить.

* Международное движение ЛГБТ признано в России экстремистским, его деятельность запрещена

-1
Комментарии

+399
ubivec78
а вот и нет)) через фейстайм)))
53 секунды назад
#