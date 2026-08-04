Путь от живописи к искусству кадра на выставке «Природа фотографии» в Третьяковке
Колосов Г.М. Луч
Государственная Третьяковская галерея открыла выставку «Природа фотографии». На ней собрано около 130 работ более 30 авторов, созданных с конца XIX века до наших дней. В экспозиции снимки из фонда музея соседствуют с кадрами победителей конкурса HUAWEI XMAGE. Проект показывает, как фотографический взгляд на русскую природу развился от подражания живописи до независимого искусства.
Первые шаги этого пути видны в работах Евгения Вишнякова, Николая Мещерина и Игоря Грабаря. В XX веке поиски продолжились: Николай Андреев использовал мягкую оптику для ухода от реализма, а Александр Родченко с помощью снимков природы экспериментировал с ракурсом и композицией. Позже Вадим Ковригин делал природу смысловым центром в архитектурных снимках Подмосковья, Анатолий Ерин документировал места Валаама по следам Ивана Шишкина, а Николай Кулебякин объединял панорамы с личными впечатлениями. Отдельное внимание уделено фотофиксации перформансов группы «Коллективные действия», «артефактов» Франциско Инфанте и лэнд-арта Николая Полисского.
Объединив произведения разных эпох и художественных направлений, выставка показывает, что фотография на протяжении всей своей истории развивалась как в русле документального освоения реальности, так и как самостоятельное художественное высказывание. Именно это многообразие подходов к изображению природы и возможностей фотографического искусства раскрывает проект «Природа фотографии».
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