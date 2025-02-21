Путин назвал условия возвращения иностранных компаний в Россию

Президент Владимир Путин поручил правительству РФ отрегулировать возвращение иностранных компаний — западный бизнес смогут пустить обратно, но с учётом интересов отечественных предпринимателей.
Министр иностранных дел Сергей Лавров добавил, что западные компании смогут вернуться только в те отрасли, где их деятельность не создаст экономических рисков. Он подчеркнул, что Россия должна учитывать вероятность новых санкций и ограничений, если «кто-то опять встанет не с той ноги».
Однако даже примерные сроки возвращения иностранных компаний пока неизвестны.