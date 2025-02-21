Путин назвал условия возвращения иностранных компаний в Россию

Фархад

Путин

Президент Владимир Путин поручил правительству РФ отрегулировать возвращение иностранных компаний — западный бизнес смогут пустить обратно, но с учётом интересов отечественных предпринимателей.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

На пленарном заседании форума «Технологии будущего» Путин заявил, что возвращение иностранных компаний на рынок России должно регулироваться государством. По его словам, приоритет должен оставаться за отечественными производителями, но в рамках норм ВТО.

Министр иностранных дел Сергей Лавров добавил, что западные компании смогут вернуться только в те отрасли, где их деятельность не создаст экономических рисков. Он подчеркнул, что Россия должна учитывать вероятность новых санкций и ограничений, если «кто-то опять встанет не с той ноги».

Однако даже примерные сроки возвращения иностранных компаний пока неизвестны.
3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Любителей покупать и продавать крипту в РФ выведут из тени до конца года
Грузовой корабль «Прогресс МС-30» состыковали с переходным отсеком. Как все прошло?
В «Госуслугах» появится возможность проверить все оформленные на себя SIM-карты

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+1057
iron-i
Нафиг они здесь нужны? Своё надо развивать!
39 минут назад
#
Bor™
+651
Bor™ iron-i
Наши сраные жигули Волги и остальная хуета не имеет, и не имеет желания иметь, и тем более создавать что-то хорошее
35 минут назад
#
tellurian
+2155
tellurian iron-i
Часть якобы «своё» просто шильдик сменили. Да и не мало иностранных производителей поставляются все три года по параллельному импорту.
33 минуты назад
#
Bor™
+651
Bor™
Каждая компания которая хочет зайти обратно к нам, по моему мнению, должна отдавать минимум 55% контрольных акций ГОСУДАРСТВУ, это им в наказание.
36 минут назад
#
tellurian
+2155
tellurian
На объекты КИИ согласно действующим правилам и законам им уже нет места.
Да и многие не будут ставить тех кто ушёл не красиво, Кинул и подставил клиентов.
35 минут назад
#

Читайте также