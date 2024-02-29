Путин обещает направить на развитие искусственного интеллекта и суперкомпьютеров 700 млрд рублей

«Считаю, что к 2030 году нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Эти и другие комплексные задачи будут выполняться в рамках нового национального проекта «Экономика данных». Направим на его реализацию в предстоящие шесть лет не менее 700 млрд рублей», — уточнил Путин.

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«К 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена не менее, чем в 10 раз».

План по развитию нацпроекта «Экономика данных» прозвучал в ходе обращения президента к Федеральному собранию.Владимир Путин призвал создать платформу, которая будет сохранять и поддерживать здоровье граждан на протяжении всей жизни. На основе данных цифрового профиля, пациенты должны быть обеспечены заключением специалистов медицинского центра дистанционно, после чего семейный врач сможет оценить целостную картину здоровья человека: предотвращать заболевания и выбирать наиболее эффективные способы лечения.Россия является первым государством по уровню в цифровых платформ и не должна стоять на месте, в том числе и в развитии искусственного интеллекта. Президент сообщил, что указ об обновленной стратегии развития ИИ уже был подписан.Главная цель — обеспечение технологического суверенитета, что в будущем должно стать прорывом в экономике и социальной сфере страны. Кроме того, поручено обеспечить поддержкой компаний и стартапы, работающих в IT-сфере.Программа нацелена на цифровое развитие не только мегаполисов, но и отдаленных регионов. Так в ближайшее десятилетие высокоскоростной интернет должен покрыть всю территорию России, в чем поможет развитие спутниковых систем, куда будут направлены финансы в размере 116 млрд рублей.