Путин обещает направить на развитие искусственного интеллекта и суперкомпьютеров 700 млрд рублей

Артем
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План по развитию нацпроекта «Экономика данных» прозвучал в ходе обращения президента к Федеральному собранию.

Владимир Путин призвал создать платформу, которая будет сохранять и поддерживать здоровье граждан на протяжении всей жизни. На основе данных цифрового профиля, пациенты должны быть обеспечены заключением специалистов медицинского центра дистанционно, после чего семейный врач сможет оценить целостную картину здоровья человека: предотвращать заболевания и выбирать наиболее эффективные способы лечения.

«Считаю, что к 2030 году нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Эти и другие комплексные задачи будут выполняться в рамках нового национального проекта «Экономика данных». Направим на его реализацию в предстоящие шесть лет не менее 700 млрд рублей», — уточнил Путин.

Россия является первым государством по уровню в цифровых платформ и не должна стоять на месте, в том числе и в развитии искусственного интеллекта. Президент сообщил, что указ об обновленной стратегии развития ИИ уже был подписан.

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Главная цель — обеспечение технологического суверенитета, что в будущем должно стать прорывом в экономике и социальной сфере страны. Кроме того, поручено обеспечить поддержкой компаний и стартапы, работающих в IT-сфере. 

«К 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена не менее, чем в 10 раз».

Программа нацелена на цифровое развитие не только мегаполисов, но и отдаленных регионов. Так в ближайшее десятилетие высокоскоростной интернет должен покрыть всю территорию России, в чем поможет развитие спутниковых систем, куда будут направлены финансы в размере 116 млрд рублей.

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Источник:
YouTube
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Комментарии

+1721
Czochralski
«Бла бла бла»
«Кхе кхе»
с 2020 года.
2 часа назад в 15:27
#
tellurian
+1951
tellurian
700 млрд рублей, это меньше 1 млрд долларов, до 2030 года это грубо по 130 млн долларов. В текущих условиях это капля в море.
На военные нужды тратится в разы больше.
2 часа назад в 15:31
#
kardigan
+3587
kardigan
Почему государство вообще должно заниматься спонсированием ии?
Госслужбы и военные наверняка этим занимаются, в остальном пусть частные компании продвигают, вместо того, чтоб скворешники да водяру гнать) это быстро и просто.
2 часа назад в 15:38
#
+57
просто дед kardigan
Шоб потом эту компанию отжали бесплатно? нет уже спасибо
час назад в 16:24
#
tellurian
+1951
tellurian kardigan
Госслужбы и военные ведомства спонсируются из бюджета государства! Поэтому государство занимается.
47 минут назад
#
+153
Basy
Лучше уж так, чем ничего. Понятно, что какая то часть денег по карманам уйдет, но что-то сделают)
час назад в 16:20
#
+24
Bykolev
Может, стоило для начала рассказать, что из ранее обещанного было сделано.
Вы бы продолжали верить кому-то, кто лично Вам что-то пообещал и не сделал, а потом догнал и снова пообещал. И снова не сделал. И так 5 раз подряд.
Кто на это ведётся?
час назад в 16:48
#
tellurian
+1951
tellurian Bykolev
Подводные люди ведутся и поддерживают таких :(
47 минут назад
#