Путин
Президент РФ Владимир Путин объявил о создании проекта «Доступный интернет». Он направлен на предоставлении россиянам бесплатного доступа к «социально значимым» отечественным ресурсам. Об этом было объявлено во время обращения к Федеральному собранию.

«Россия - одна из немногих стран мира, где есть свои соцсети, мессенджеры, почтовые сервисы, другие национальные интернет-ресурсы. Предлагаю проект «Доступный интернет». Людям не придется платить за сам доступ к Сети, за интернет-трафик», — Владимир Путин.

По словам президента, «это станет конкурентным преимуществом России». О доступе к каким именно ресурсам президент не уточнил.


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Источник:

Meduza Meduza

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