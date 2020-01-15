



Президент РФ Владимир Путин объявил о создании проекта «Доступный интернет». Он направлен на предоставлении россиянам бесплатного доступа к «социально значимым» отечественным ресурсам. Об этом было объявлено во время обращения к Федеральному собранию.

«Россия - одна из немногих стран мира, где есть свои соцсети, мессенджеры, почтовые сервисы, другие национальные интернет-ресурсы. Предлагаю проект «Доступный интернет». Людям не придется платить за сам доступ к Сети, за интернет-трафик», — Владимир Путин.



По словам президента, «это станет конкурентным преимуществом России». О доступе к каким именно ресурсам президент не уточнил.





