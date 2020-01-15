Президент РФ Владимир Путин объявил о создании проекта «Доступный интернет». Он направлен на предоставлении россиянам бесплатного доступа к «социально значимым» отечественным ресурсам. Об этом было объявлено во время обращения к Федеральному собранию.
«Россия - одна из немногих стран мира, где есть свои соцсети, мессенджеры, почтовые сервисы, другие национальные интернет-ресурсы. Предлагаю проект «Доступный интернет». Людям не придется платить за сам доступ к Сети, за интернет-трафик», — Владимир Путин.
По словам президента, «это станет конкурентным преимуществом России». О доступе к каким именно ресурсам президент не уточнил.
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Секс, хотя бы в таком виде, должен быть доступным, об это уже и Оруэлл и Хакскли писали. А то ещё бунтовать начнут.
Не надо лезть туда, где всё и так отлично работает (работало)
Уберите свою богомерзкую Яровую с Клишаасом от интернета, и обрубите щупальца бешеного РКН, а больше ничего от вас в этом плане на нафиг не надо