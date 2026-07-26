Путин подписал закон о регулировании искусственного интеллекта в России. Скоро появятся национальные и суверенные ИИ-модели

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий разработку, внедрение и применение больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, пишет «ИнтерФакс». Документ уже опубликован на официальном портале правовой информации.Согласно закону, большой фундаментальной моделью ИИ считается программа, способная выполнять широкий спектр интеллектуальных задач на уровне, сопоставимом с человеком. При этом она должна содержать не менее 1 млрд параметров. Документ также закрепляет основные понятия, определяет полномочия президента, правительства, федеральных органов власти, Банка России и других государственных структур в сфере искусственного интеллекта.Одним из ключевых нововведений стало появление категорий «национальных» и «суверенных» ИИ-моделей. Для них устанавливаются требования по обработке данных на территории России с участием российских юридических лиц. Кроме того, государство сможет оказывать таким разработчикам поддержку, включая предоставление доступа к данным для обучения моделей.Закон также предусматривает возможность маркировать аудио- и видеоматериалы, созданные с помощью искусственного интеллекта. Отдельное внимание уделено использованию ИИ в государственных информационных системах и других критически важных объектах. В отдельных случаях правительство сможет разрешить применение только национальных или суверенных моделей.По мнению властей, новые правила должны ускорить развитие отечественного ИИ, укрепить технологическую независимость страны и повысить безопасность при использовании подобных технологий.