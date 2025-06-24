Путин подписал закон о создании национального мессенджера





Президент России Владимир Путин подписал закон «О многофункциональном сервисе по обмену информацией», официально запускающий в том числе процесс создания национального мессенджера. Документ, принятый Госдумой 10 июня, определяет новую платформу как ключевой инструмент цифровизации коммуникаций и госуслуг.

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