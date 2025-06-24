Путин подписал закон о создании национального мессенджера

Президент России Владимир Путин подписал закон «О многофункциональном сервисе по обмену информацией», официально запускающий в том числе процесс создания национального мессенджера. Документ, принятый Госдумой 10 июня, определяет новую платформу как ключевой инструмент цифровизации коммуникаций и госуслуг.
Особый акцент сделан на сфере образования: в национальный мессенджер переместятся все образовательные сервисы и чаты, используемые сегодня школами, вузами и другими учебными заведениями. Это создаст единую защищённую среду для учеников, студентов и преподавателей.
Правительству РФ поручено выбрать оператора, ответственного за разработку, запуск и поддержку этого масштабного проекта. Сроки реализации пока не названы, но закон подчеркивает стратегическую важность создания отечественной коммуникационной платформы с государственными функциями. Предполагается, что национальным мессенджером станет Max от VK. Его бета-версия уже доступна (наш обзор здесь), а полноценный релиз запланирован на это лето.