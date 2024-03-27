Путин поручил правительству порадовать российских геймеров



Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о локализации производства консолей. Об этом пишет РБК.







Согласно источнику, инициатива стала частью перечня поручений правительству по итогам январского совещания на тему социально-экономического развития Калининградской области.





«Рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям», — выдержка из документа.



Ввиду того, что зарубежные производители консолей и приставок регулярно ущемляют права и возможности жителей РФ, локализация была бы весьма кстати. Напомним, что в декабре 2023 года президент поручил проверить видеоигры на соответствие законодательству, а также организовать мониторинг и учет внутриигровых финансовых операций. При этом Минцифры также начало прорабатывать возможность локализации сервисов для видеоигр на территории РФ.