Путин поручил правительству порадовать российских геймеров

Олег

Фото: Unsplash


Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть вопрос о локализации производства консолей. Об этом пишет РБК.

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Согласно источнику, инициатива стала частью перечня поручений правительству по итогам январского совещания на тему социально-экономического развития Калининградской области.

«Рассмотреть вопрос об организации производства стационарных и портативных игровых приставок и игровых консолей, а также о создании операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям», — выдержка из документа. 

Ввиду того, что зарубежные производители консолей и приставок регулярно ущемляют права и возможности жителей РФ, локализация была бы весьма кстати. Напомним, что в декабре 2023 года президент поручил проверить видеоигры на соответствие законодательству, а также организовать мониторинг и учет внутриигровых финансовых операций. При этом Минцифры также начало прорабатывать возможность локализации сервисов для видеоигр на территории РФ. 

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Источник:
РБК
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Комментарии

+167
Yasha
АХАХАХХАХАХАХА
Сегодня в 15:32
#
tellurian
+1253
tellurian
Будет как с ну погоди?
Аналог стимдек?
Сегодня в 15:42
#
+117
Anatoly076
Ну вообще наконец-то в правительстве перестали «брезговать» деньгами и навыками гейм индустрии! Да, консоли и игры это сложный и отраслевой продукт, денег там конечно меньше чем привыкли наши газовики и нефтяники, оружейники и т.д. Игры бочками не продать, консоли по трубопроводу через пол мира не кинуть. Но вот операторов БПЛа чуть ли не на Ace combat вводят 🤷🏻‍♂️. Ну и это синергично с развитием ИТ. У нас игры писать идут «безумцы» для российского рынка. Студия Бука там пыталась чего-то но загнулась, хотя «Петька и Василий Иванович» «Nox” вроде тоже их была так и канули…

Вообще если государство так и продолжит поддерживать отрасли в стране не по принципу «где есть вагон денег», в совокупности у нас многое получится 👍🏻👍🏻👍🏻😉🙏🏻
2 часа назад в 17:02
#
tellurian
+1253
tellurian Anatoly076
Они ищут как и откуда взять деньги. Разводов много, доходы уменьшаются.
час назад в 18:03
#
+35
Smerch777S
Всё это конечно хорошо, но вы меня простите-это ппц полный😁 ну реально, смешно! Я конечно стараюсь мыслить патриотично, но НЕ ВЕРЮ Я В УСПЕХ этого предприятия 😏
час назад в 18:20
#