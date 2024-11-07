Путин рассказал, как он пользуется интернетом







В рамках выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин ответил на ряд вопросов, связанных с развитием высоких технологий в стране. В рамках выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин ответил на ряд вопросов, связанных с развитием высоких технологий в стране. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В частности Путин считает, что развитие современных технологий и ИИ поможет преодолеть проблему дефицита кадров. Также он подчеркнул, что Россия должна развивать свой, суверенный искусственный интеллект.На вопрос пользуется ли глава страны интернетом, он ответил: «Так, иногда нажимаю несколько кнопок, чтобы кое-что посмотреть». При этом он добавил, что пользуется только российскими поисковиками.По словам Путина, «использование интернета должно быть основано на суверенных алгоритмах», а «запрещать всё в интернете — можно, но это будет контрпродуктивно».