Путин рассказал, как он пользуется интернетом

Фархад



В рамках выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин ответил на ряд вопросов, связанных с развитием высоких технологий в стране.

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В частности Путин считает, что развитие современных технологий и ИИ поможет преодолеть проблему дефицита кадров. Также он подчеркнул, что Россия должна развивать свой, суверенный искусственный интеллект.

На вопрос пользуется ли глава страны интернетом, он ответил: «Так, иногда нажимаю несколько кнопок, чтобы кое-что посмотреть». При этом он добавил, что пользуется только российскими поисковиками.

По словам Путина, «использование интернета должно быть основано на суверенных алгоритмах», а «запрещать всё в интернете — можно, но это будет контрпродуктивно».
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