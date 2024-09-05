Путин рассказал о своём отношении к Павлу Дурову и Telegram

Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме прокомментировал задержание Павла Дурова во Франции. По слухам, последней каплей для французских спецслужб стала якобы состоявшаяся в Азербайджане встреча, на которой Дуров и Путин обсуждали использование Telegram с целью шпионажа.
Путин рассказал, что виделся с Дуровым в Кремле лишь однажды несколько лет назад и не встречался с ним в Азербайджане. Если бы необходимость новой встречи была, президент, по его словам, снова позвал бы главу Telegram в Москву и пообщался бы с ним там.
«Я один раз встречался с господином Дуровым в Москве много лет назад. Он рассказывал о планах. Я с бизнесом регулярно встречаюсь, и он тоже был на одной из встреч. В Кремле это было, уже не помню когда, но много лет назад. Повторяю, он рассказывал о своих планах развития бизнеса. С тех пор мы с ним не виделись, мы с ним контактов никаких не поддерживали».
Путин также заявил, что у российских властей и правоохранительных органов, в отличие от их иностранных коллег, не было претензий к Дурову и Telegram. Действия властей Франции он назвал избирательными, поскольку они не трогают другие платформы, допускающие те же нарушения, что и Telegram.
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