Президент РФ Владимир Путин высказался на тему дискуссии вокруг криптовалют и майнинга в России. Он оказался знаком с позицией Центробанка (который предлагает полностью запретить эту деятельность) и расплывчато упомянул некие преимущества россиян в этой сфере.

По мнению экспертов Центрального банка, расширение этого вида деятельности несёт в себе определённые риски, и прежде всего для граждан страны, учитывая большую волатильность и некоторые другие составляющие этой темы. Хотя, конечно, есть у нас здесь и определённые конкурентные преимущества, особенно в так называемом майнинге.

Это высказывание прозвучало в ходе совещания с Правительством РФ, где обсуждались в том числе недавние инициативы Центробанка.

Напомним, что 20 января Центробанк выпустил доклад «Криптовалюты: тренды, риски, меры», в котором призвал законодателей полностью запретить в России майнинг и оборот криптовалюты, в том числе для частных лиц. За несоблюдение запрета предлагалось штрафовать. Министерство финансов выступило против инициативы Центробанка и предложило разработать концепцию регулирования в данной сфере.



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