ПВЗ начали массово закрываться. Работники недовольны, назревает бунт

Александр


Forbes рассказал, что в 2024 году пункты выдачи товаров с маркетплейсов столкнулись с серьёзными проблемами. Они испытывают дефицит кадров, из-за чего некоторым приходится приостанавливать работу и даже закрываться.

Аналогичные сложности возникли у некоторых ритейлеров, в том числе сети алкомаркетов «Красное & Белое». Сообщается, что уже несколько дней не работают некоторые магазины этой сети в Ребровке, Чапаевске, Дзержинске, Ростове, Санкт-Петербурге и Смоленске. Сейчас в России рекордно низкий уровень безработицы (официально около 2,4%), но желающих работать на выдаче в ПВЗ или кассирами в алкомаркетах становится всё меньше, в том числе из-за неконкурентно низкой зарплаты, штрафов и стресса при общении с клиентами.

Крупнейшие маркетплейсы, в том числе Wildberries и Ozon, позволяют предпринимателям по всей стране открывать пункты выдачи по схеме франшизы. Они платят владельцам ПВЗ за приём и выдачу товаров, а также оформление возвратов, но при этом штрафуют их за различные нарушения. Так, если Wildberries выяснит, что пункт не работает, штраф составит 4000 рублей за каждый час простоя, а Ozon налагает наказание 5000 рублей в день. Владельцы ПВЗ жалуются, что не могут найти работников даже после повышения зарплаты, некоторые из них выставляют свой бизнес на продажу, поскольку терпят убытки.

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Комментарии

tellurian
+1884
tellurian
Одни закрываются, другие открываются.
Вообще в торговле дефицит людей, так как платить хорошие деньги многие не хотят. Рынок изменился.
час назад в 21:05
#
Дмитрий Могучев
+429
Дмитрий Могучев
“неконкурентно низкой зарплаты” может эту проблему пора решить ?
час назад в 21:14
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+4507
Gabriel
Представил себе как представитель Forbs ходит и считает закрытые ПВЗ)))
31 минуту назад
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