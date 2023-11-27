Пять бюджетных смартфонов Samsung Galaxy получили OneUI 6 и Android 14

Олег

Galaxy

Фото: Phone Arena

Компания Samsung начала рассылать обновление своей оболочки на пять моделей бюджетных смартфонов Galaxy. Об этом пишет Phone Arena.

Согласно источнику, апдейты стали приходить по всему миру пользователям следующих смартфонов:

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  • Galaxy A14
  • Galaxy A34
  • Galaxy A54
  • Galaxy A73
  • Galaxy M53.

Это полноценное обновление OneUI 6.0 на базе Android 14, которое также содержит патчи безопасности от Google за ноябрь 2023 года. 

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Источник:
Phone Arena
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