Пять бюджетных смартфонов Samsung Galaxy получили OneUI 6 и Android 14

Фото: Phone Arena



Компания Samsung начала рассылать обновление своей оболочки на пять моделей бюджетных смартфонов Galaxy. Об этом пишет Phone Arena.



Согласно источнику, апдейты стали приходить по всему миру пользователям следующих смартфонов:





Galaxy A14

Galaxy A34

Galaxy A54

Galaxy A73

Galaxy M53.

Это полноценное обновление OneUI 6.0 на базе Android 14, которое также содержит патчи безопасности от Google за ноябрь 2023 года. Это полноценное обновление OneUI 6.0 на базе Android 14, которое также содержит патчи безопасности от Google за ноябрь 2023 года.