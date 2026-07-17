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Пять главных вызовов для владельцев iPhone в России: как изменился пользовательский опыт к 2026 году

Георгий


Экосистема Apple долго ассоциировалась с максимальным комфортом, стабильностью и отсутствием компромиссов. Покупая смартфон этого бренда, пользователь приобретал устройство, полностью готовое к работе прямо из коробки. Однако за последние несколько лет ситуация претерпела глубокие изменения. Закрытая программная архитектура iOS, которая раньше надежно защищала пользовательские данные от внешних угроз, в новых реалиях превратилась в жесткий ограничитель.

Владельцы iPhone в России столкнулись с ситуацией, когда флагманский гаджет требует поиска обходных путей для выполнения элементарных повседневных задач. Поставки по параллельному импорту, программные блокировки, новые требования отечественного законодательства и ликвидация официальной сервисной поддержки сформировали совершенно иной, гораздо более сложный сценарий эксплуатации устройств.

Зачистка App Store: исчезновение национальных сервисов и паралич уведомлений

Начну с самого болезненного. С 2022 года из App Store одно за другим пропадали приложения российских банков под санкциями: Сбербанка, ВТБ, Альфа-Банка, «Открытия», Совкомбанка, Промсвязьбанка, Т-Банка (тогда ещё Тинькофф). Владельцы Android в этой ситуации выкрутились через RuStore и APK-файлы с сайтов банков. У айфона такой лазейки нет: iOS не позволяет без костылей ставить софт мимо официального магазина. Компании нашли способ — выпускать новые приложения, мимикрирующие под все, что угодно, кроме банков, чтобы отсрочить новый бан от Apple. Но риски быть в любом момент удаленными на iPhone никуда не пропадают.


Фото Unsplash / James Yarema

В июне Apple начал новую зачистку — из App Store пропал MAX, за ним, спустя две недели, удалили все сервисы холдинга VK: «ВКонтакте», VK Видео, VK Музыку, VK Мессенджер, почту Mail.ru, Дзен и Одноклассники. Компании нашли способы как минимум вернуть пуши и сохранить возможность пользоваться сервисами на продуктах Apple с помощью технологии PWA. Настроить ее работу на смартфоне не так сложно, но, очевидно, требует каких-никаких навыков цифровой грамотности, которые есть не у всех. 

Как платить за iCloud и подписки после 1 апреля

Вторая проблема выросла из первой. Ещё в 2022-м Apple перестала принимать карты российских банков, и пользователи нашли обходной путь: пополнение Apple ID со счёта мобильного телефона через МТС или «Билайн». Работало криво, но работало.

1 апреля 2026 года не стало и этого. По прямому указанию Минцифры операторы одновременно отключили пополнение Apple ID с баланса телефона. Сама Apple подтвердила: обработка платежей в App Store и других медиасервисах в России больше не работает.

Единственный рабочий вариант сейчас — смена региона Apple ID на США, Турцию или любую другую страну и пополнение через зарубежные подарочные карты или карту иностранного банка.

Гарантия, которой формально нет

С марта 2022 года у Apple нет официального присутствия в России — ни магазинов, ни прямых поставок. Все новые iPhone попадают в страну через параллельный импорт, а это значит, что гарантию на устройство вам даёт не Apple, а тот, кто его продал.

По закону о защите прав потребителей продавец обязан обеспечить гарантию не менее года на технически сложный товар вроде смартфона, и крупные ритейлеры вроде re:Store честно её предоставляют. Оригинальные запчасти Apple жёстко контролирует и в Россию официально не поставляет, поэтому сервисным центрам приходится доставать детали через страны СНГ, Китай или Европу — и не факт, что нужная деталь вообще найдётся быстро.

Отдельная тема — устройства, привезённые не крупным сетевым ритейлером, а более мелкими «серыми» продавцами. Там гарантия может существовать чисто номинально, а фактическое качество ремонта целиком зависит от того, к кому вы попадёте.

Платежный компромисс: блокировка NFC

Отключение сервиса Apple Pay лишило пользователей iPhone возможности совершать бесконтактные платежи традиционным способом. В то время как владельцы Android-смартфонов продолжают использовать чип NFC через локальные приложения, Apple сохраняет строгую блокировку этого аппаратного модуля для российских разработчиков.


Фото Unsplash

Для решения этой проблемы Национальная система платежных карт (НСПК) и ведущие российские банки начали развивать технологии бесконтактной оплаты на базе протокола Bluetooth Low Energy (BLE). BLE позволяет смартфонам обмениваться платежными данными с терминалами на физическом расстоянии от 5 до 25 сантиметров, полностью минуя заблокированный NFC-чип Apple.

Несмотря на удобство и возможность совершать транзакции без подключения смартфона к интернету, BLE-платежи сталкиваются с серьезным барьером. Для прохождения оплаты торговая точка должна иметь POS-терминал нового поколения с поддержкой Bluetooth. В результате пользователям приходится использовать комбинированные платежные сценарии.

Аппаратная деградация связи: отключение VoWiFi

Отсутствие официальных поставок iPhone привело к скрытой аппаратной проблеме, связанной с адаптацией смартфонов к российским сотовым сетям. Стабильная работа стандартов передачи голоса VoLTE и вызовов через беспроводные сети VoWiFi напрямую зависит от файлов конфигурации оператора, которые Apple тестирует и интегрирует в прошивки iOS.

Начиная с линейки iPhone 14 и включая все последующие поколения (iPhone 15, iPhone 16), данные профили настроек для российских сетей не поставляются. Вследствие этого технология VoWiFi полностью заблокирована на этих устройствах в России. Это лишает пользователей возможности принимать звонки и отправлять сообщения в помещениях с толстыми стенами, подвалах или за пределами страны без переплат за роуминг.

Границы компромисса экосистемы iOS

Владение iPhone в России к 2026 году превратилось в постоянную борьбу с программными и аппаратными ограничениями. Пользователи вынуждены переплачивать за устройства, мириться с отсутствием современных стандартов связи и использовать экспериментальные платежные системы. Смартфон, который создавался как эталон удобства, требует от своего владельца глубоких технических знаний для выполнения базовых задач.

Насколько долго сила бренда Apple и привычка к интерфейсу iOS смогут удерживать российскую аудиторию от массового перехода на альтернативные устройства, способные предложить полноценный и стабильный функционал без искусственных преград?
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Комментарии (2)

–4
Dry Testament
Сильная статья! 😩Я всплакнул! Но на Ведроид ни ногой🤷🏼‍♂️🤣🤣🤣
час назад в 19:52
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+158
olegvl2
Да сколько угодно терпеть буду, российскими сервисами пользуюсь по минимуму, даже если их все заблокируют, все-равно Айфон лучшее устройство, а IOS самая удобная система, с 2007 года с первого айфона никогда не менял на андроид и не собираюсь
9 минут назад
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