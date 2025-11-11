Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Пять лет Apple Silicon. Насколько M5 стал мощнее M1

Фархад

m1-m5

На днях компания Apple отметила круглую дату — 5 лет с момента выхода первого собственного чипа Apple M1, который заменил процессоры Intel в компьютерах Mac. Вот как изменилась производительность за эти годы.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Напомним, первый чип Apple M1 был представлен 10 ноября 2020 года. На нём работали MacBook Air, Mac mini и 13-дюймовый MacBook Pro. Чип M1 произвёл фурор на момент своего выхода, обладая «самым быстрым в мире процессорным ядром» и лидирующей в отрасли производительностью на ватт, и с тех пор он только совершенствовался. На текущий момент мы застали пять поколений чипов Apple, а M5 вышел всего месяц назад.

Вот как M5 соотносится с M1, согласно спецификациям Apple:
  • Производительность центрального и графического процессоров в 6 раз выше;
  • Производительность ИИ в 6 раз выше;
  • Обработка видео ИИ в 7,7 раз выше;
  • 3D-рендеринг в 6,8 раз выше;
  • Игровая производительность в 2,6 раза выше;
  • Компиляция кода в 2,1 раза выше;

А вот как выглядят цифры из Geekbench:
  • M1 — одноядерный/многоядерный/Metal — 2320/8175/33 041;
  • M5 — одноядерный/многоядерный/Metal — 4263/17862/75 637.

Производительность центрального и графического процессоров значительно выросла за последние пять лет, и Apple также повысила производительность ИИ и игр с помощью дополнительных функций по типу аппаратного ускорения трассировки лучей и Neural Engine.

M1-M5

Из печальных новостей — мы приближаемся к концу программной поддержки компьютеров Mac на Intel. Скорее всего, они перестанут получать обновления ПО после macOS Tahoe.

В течение следующих пяти лет технология кремниевых чипов Apple продолжит развиваться. TSMC уже вовсю готовится к запуску 2-нм чипов M6, которые обеспечат повышение производительности на 10-15% и снижение энергопотребления на 25-30% по сравнению с M5. А к концу десятилетия выйдут первые чипы, созданные по 1,4-нм техпроцессу.
4
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
iPhone 18 Pro станут более «однородными». Ждём визуальный апгрейд
Воздуха набрали? Apple передумала выпускать iPhone Air 2 в следующем году
Полезные гаджеты для комфортной игры на iPhone и Android-смартфонах

Рекомендации

Рекомендации

В Госдуме предлагают снять блокировку звонков через Telegram и WhatsApp
Жители РФ нашли идеальную замену мобильному интернету и массово переходят на нее с начала лета
Мессенджер MAX получил функцию, которой нет и никогда не будет в Telegram и WhatsApp
«Сбербанк» запустил полный аналог Apple Pay

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+160
Gabriel
Скачёк конечно феноменальный.
Свой процессор и своя операционка это невероятное преимущество.
час назад в 22:30
#