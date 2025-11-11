Пять лет Apple Silicon. Насколько M5 стал мощнее M1







На днях компания Apple отметила круглую дату — 5 лет с момента выхода первого собственного чипа Apple M1, который заменил процессоры Intel в компьютерах Mac. Вот как изменилась производительность за эти годы.

Производительность центрального и графического процессоров в 6 раз выше;

Производительность ИИ в 6 раз выше;

Обработка видео ИИ в 7,7 раз выше;

3D-рендеринг в 6,8 раз выше;

Игровая производительность в 2,6 раза выше;

Компиляция кода в 2,1 раза выше;

M1 — одноядерный/многоядерный/Metal — 2320/8175/33 041;



M5 — одноядерный/многоядерный/Metal — 4263/17862/75 637.



Напомним, первый чип Apple M1 был представлен 10 ноября 2020 года. На нём работали MacBook Air, Mac mini и 13-дюймовый MacBook Pro. Чип M1 произвёл фурор на момент своего выхода, обладая «самым быстрым в мире процессорным ядром» и лидирующей в отрасли производительностью на ватт, и с тех пор он только совершенствовался. На текущий момент мы застали пять поколений чипов Apple, а M5 вышел всего месяц назад.Вот как M5 соотносится с M1, согласно спецификациям Apple:А вот как выглядят цифры из Geekbench:Производительность центрального и графического процессоров значительно выросла за последние пять лет, и Apple также повысила производительность ИИ и игр с помощью дополнительных функций по типу аппаратного ускорения трассировки лучей и Neural Engine.Из печальных новостей — мы приближаемся к концу программной поддержки компьютеров Mac на Intel. Скорее всего, они перестанут получать обновления ПО после macOS Tahoe.В течение следующих пяти лет технология кремниевых чипов Apple продолжит развиваться. TSMC уже вовсю готовится к запуску 2-нм чипов M6, которые обеспечат повышение производительности на 10-15% и снижение энергопотребления на 25-30% по сравнению с M5. А к концу десятилетия выйдут первые чипы, созданные по 1,4-нм техпроцессу.