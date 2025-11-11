Пять лет Apple Silicon. Насколько M5 стал мощнее M1

На днях компания Apple отметила круглую дату — 5 лет с момента выхода первого собственного чипа Apple M1, который заменил процессоры Intel в компьютерах Mac. Вот как изменилась производительность за эти годы.
Вот как M5 соотносится с M1, согласно спецификациям Apple:
- Производительность центрального и графического процессоров в 6 раз выше;
- Производительность ИИ в 6 раз выше;
- Обработка видео ИИ в 7,7 раз выше;
- 3D-рендеринг в 6,8 раз выше;
- Игровая производительность в 2,6 раза выше;
- Компиляция кода в 2,1 раза выше;
А вот как выглядят цифры из Geekbench:
- M1 — одноядерный/многоядерный/Metal — 2320/8175/33 041;
- M5 — одноядерный/многоядерный/Metal — 4263/17862/75 637.
Производительность центрального и графического процессоров значительно выросла за последние пять лет, и Apple также повысила производительность ИИ и игр с помощью дополнительных функций по типу аппаратного ускорения трассировки лучей и Neural Engine.
Из печальных новостей — мы приближаемся к концу программной поддержки компьютеров Mac на Intel. Скорее всего, они перестанут получать обновления ПО после macOS Tahoe.
В течение следующих пяти лет технология кремниевых чипов Apple продолжит развиваться. TSMC уже вовсю готовится к запуску 2-нм чипов M6, которые обеспечат повышение производительности на 10-15% и снижение энергопотребления на 25-30% по сравнению с M5. А к концу десятилетия выйдут первые чипы, созданные по 1,4-нм техпроцессу.