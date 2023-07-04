Пять лучших нововведений iPadOS 17. Ради них вы купите iPad

5 июня 2023 года Apple показала будущую iPadOS 17 и её ключевые нововведения. В ходе презентации были как ожидаемые, так и очень неожиданные анонсы, и в итоге мы увидели довольно крепкий апдейт ОС для «яблочных» планшетов.
Вот пять самых заметных и ожидаемых фишек iPadOS 17:
- Экран блокировки. Это то, чего ожидали буквально все — после появления в iOS кастомизируемый локскрин был просто обязан прийти на iPad. Все настройки экрана блокировки из iOS 16 теперь доступны в iPadOS 17.
- Виджеты и эфир активности. «Живые» виджеты теперь тоже доступны на экране блокировки iPad, и вы сможете следить за запущенными процессами в режиме реального времени. А еще обычные виджеты стали интерактивными, то есть они реагируют на ваши действия без открытия приложения (привет, Android).
- Здоровье. На iPad приходит приложение «Здоровье» и приносит полную функциональность такового с iPhone. Утилита адаптирована под большой экран и синхронизируется со всеми вашими устройствами.
- Редактор PDF и «Заметки». Apple прокачала режим редактирования PDF-файлов: теперь он может подставлять email-адреса, номера телефонов и другие данные контактов в поля ввода. А еще появилась возможность совместной работы над одним PDF-файлом через «Заметки».
- «Постановщик». Спустя год после внедрения новый режим работы с окнами наконец стал юзабелен. В iPadOS 17 вы можете изменять размеры окон так, как вам нравится, и располагать их на экране в любом месте по своему желанию. Подробнее о прокачанном «Постановщике» мы рассказали вот тут.
А чего вы ждали от iPadOS 17 для своего планшета? Станет ли для вас iPad более полезным после выхода ОС? Поделитесь в комментариях.
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