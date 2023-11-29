Пять нововведений iOS 17.2 Beta 4

Олег

iOS 17.2

Фото: MacRumors

Компания Apple выпустила четвертую бета-версию iOS 17.2, релиз которой должен состояться до конца 2023 года. Это довольно большой апдейт, включающий в себя ряд нововведений, в том числе приложение «Дневник».

В свежей бета-версии тоже есть несколько изменений:

  • Звук уведомлений по умолчанию. Теперь его можно сменить для звонков и сообщений. Скорее всего, Apple пошла на этот шаг из-за повсеместных жалоб на новый тихий звук оповещения в iOS 17, который очень легко пропустить.
  • Совместные плейлисты в Apple Music. Ранее они уже появлялись в iOS 17.2, но в текущей сборке были удалены. Похоже, что Apple не выпустит фичу в релиз в этом году.
  • Просмотр гарантии. Раздел настроек, посвященный гарантийным срокам на ваши устройства, переименован с «Действие гарантии» на «AppleCare и гарантия». Содержимое раздела не изменилось.
  • Запись видео на iPhone 15 Pro. В iOS 17.2 Beta 4 добавлено оповещение, что запись видео в ProRaw на внешний накопитель приостановлена из-за слишком низкой пропускной способности кабеля USB-С.
  • iTunes. В коде свежей сборки найдено подтверждение, что Apple запретит покупать телешоу и фильмы в приложении iTunes. Вскоре весь контент будет доступен только в приложении TV.

Если будет найдено что-то еще, мы обязательно расскажем об этом. 

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Источник:
MacRumors
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