Пять причин купить iPhone 17 прямо сейчас и не ждать призрачный iPhone 18

Повышение цен. Оно неизбежно в глобальном формате — Apple уже подняла прайс на Macbook и iPad, а смартфоны окажутся следующими. Даже если iPhone 18 окажется лучше 17-ки, он вероятно станет и дороже, чем она. А еще подорожать может даже iPhone 17. Релиз нескоро. Как мы уже писали ранее, Apple решила впервые разделить релизы — осенью будут представлены только флагманские модели (Pro, Pro Max, Ultra / Fold), а базовые и бюджетные айфоны выйдут весной. Получается, до релиза iPhone 18 еще почти целый год. Станет хуже. Есть немало слухов о том, что iPhone 18 получит несколько ухудшений, поскольку 17-ка серьезно подкосила продажи 17 Pro, и Apple не хочет повторения. Базовый айфон станет ближе к серии «е» как по компонентам, так и по поддержке AI. Не факт, что станет лучше. Некоторые инсайды об улучшениях камер, увеличении ОЗУ и других апгрейдах до сих пор не подтвердились. Это значит, что следующие айфоны могут стать почти полной копией предыдущих, но по завышенному прайсу. А кому это нужно? Старый сейчас дороже. Пока не случилась презентация, старые модели iPhone сохраняют свою цену на вторичном рынке. Это значит, что вы можете продать свой текущий смартфон максимально выгодно именно сейчас, чтобы купить iPhone 17.

Компания Apple в своем стремлении увеличить продажи создала уникальную ситуацию: базовая модель выглядит более выгодной и интересной, чем любая другая. Выбирая ее, пользователь практически ничего не теряет, даже по сравнению с Pro и Pro Max.Но может быть это лишь первый шаг и iPhone 18 окажется еще круче? Не факт. Вот пять причин не ждать его, а брать «синицу в руках».Что вы думаете насчет линейки iPhone? Стоит брать iPhone 17 сейчас или новое всегда лучше?