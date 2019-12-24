Десятилетие подходит к концу, а это означает, что оно уже попало в историю, подарив нам множество успешных проектов, среди которых облачные сервисы, Instagram, PlayStation 4, HDR+ и многое другое. Не обошлось и без настоящих технических катастроф, которые принесли своим создателям многомиллионные убытки или ущерб репутации. В этой статье я собрал 5 провалов десятилетия из мира технологий.
Samsung Galaxy Note 7
В ситуации с запуском этого смартфона доходило до того, что некоторые авиакомпании размещали специальные знаки для пассажиров, запрещающие брать с собой на борт Galaxy Note 7. Всё из-за проблемных аккумуляторов, которые приводили к взрыву устройств. В конечном итоге, Samsung признала наличие массовой проблемы и отозвала весь модельный ряд, предварительно заблокировав их. По некоторым данным, компания потеряла 17 миллиардов долларов в связи с неудачной серией.
Google+
Поисковый гигант с завидным упорством пытается попасть в сегмент социальных сетей, но в этой сфере компания терпит череду неудач. В 2011 году Google запустила свой самый амбициозный проект для того, чтобы составить конкуренцию Facebook — Google+. Для компании это была уже четвертая попытка, до этого были Google Wave, Google Buzz и Orkut. В итоге социальная сеть «с плюсом» отправилась на кладбище Google, потому что оказалась бесполезной.
Sony PlayStation Vita
Помните, наступил 2011 года и мир портативного гейминга захватили смартфоны. Sony выпускает свою следующую итерацию успешной PSP — PS Vita. Справедливости ради стоит заметить, что с точки зрения аппаратного обеспечения, у портативной консоли Sony всё было в порядке. Устройство убило отсутствие выбора достойных игровых проектов. Sony планировала продать 10 миллионов устройств в первый год, но удалось отгрузить менее половины. Модернизация и снижение цены не спасли консоль и в 2019 году нишу окончательно заняла Nintendo Switch.
Microsoft Windows RT
В один прекрасный момент Microsoft захотела, чтобы Windows была повсюду. Вместе с оригинальным Surface была запущена Windows RT 2012, урезанная версия обычной операционки. Это был настоящий провал, потому что редмондовцы получили массу жалоб, начиная с низкой производительности, заканчивая ограниченным набором функций. Большинство запланированных RT-устройств были отменены еще до того, как попали на прилавки. В конечном итоге Microsoft взяла на себя ответственность и отчиталась об убытке за 2013 год, который составил 900 миллионов долларов. В 2015 году было решено «похоронить» неудачную версию.
iPhone 4
Надеюсь, вы не подумали, что эта статься обойдется без Apple? За прошедшее десятилетие купертиновцы потерпели волну неудач, начиная от запуска социальной сети Ping, заканчивая клавиатурой-бабочкой, от которой компания отказалась только в 2019 году. Мой выбор яблочного промаха будет выглядеть неоднозначно, поскольку на мой взгляд это устройство с великолепным дизайном, но из-за неудачной конструкции антенны смартфон терял сотовую связь. Да, вы не ошиблись — речь об iPhone 4 и массовой проблеме, которая получила название «Antennagate». Ситуация закончилась тем, что Стив Джобс решил её бесплатной раздачей резиновых бамперов. В результате судебного процесса некоторые владельцы получили по 15 долларов в качестве компенсации.
Samsung Galaxy Note 7
В ситуации с запуском этого смартфона доходило до того, что некоторые авиакомпании размещали специальные знаки для пассажиров, запрещающие брать с собой на борт Galaxy Note 7. Всё из-за проблемных аккумуляторов, которые приводили к взрыву устройств. В конечном итоге, Samsung признала наличие массовой проблемы и отозвала весь модельный ряд, предварительно заблокировав их. По некоторым данным, компания потеряла 17 миллиардов долларов в связи с неудачной серией.
Google+
Поисковый гигант с завидным упорством пытается попасть в сегмент социальных сетей, но в этой сфере компания терпит череду неудач. В 2011 году Google запустила свой самый амбициозный проект для того, чтобы составить конкуренцию Facebook — Google+. Для компании это была уже четвертая попытка, до этого были Google Wave, Google Buzz и Orkut. В итоге социальная сеть «с плюсом» отправилась на кладбище Google, потому что оказалась бесполезной.
Sony PlayStation Vita
Помните, наступил 2011 года и мир портативного гейминга захватили смартфоны. Sony выпускает свою следующую итерацию успешной PSP — PS Vita. Справедливости ради стоит заметить, что с точки зрения аппаратного обеспечения, у портативной консоли Sony всё было в порядке. Устройство убило отсутствие выбора достойных игровых проектов. Sony планировала продать 10 миллионов устройств в первый год, но удалось отгрузить менее половины. Модернизация и снижение цены не спасли консоль и в 2019 году нишу окончательно заняла Nintendo Switch.
Microsoft Windows RT
В один прекрасный момент Microsoft захотела, чтобы Windows была повсюду. Вместе с оригинальным Surface была запущена Windows RT 2012, урезанная версия обычной операционки. Это был настоящий провал, потому что редмондовцы получили массу жалоб, начиная с низкой производительности, заканчивая ограниченным набором функций. Большинство запланированных RT-устройств были отменены еще до того, как попали на прилавки. В конечном итоге Microsoft взяла на себя ответственность и отчиталась об убытке за 2013 год, который составил 900 миллионов долларов. В 2015 году было решено «похоронить» неудачную версию.
iPhone 4
Надеюсь, вы не подумали, что эта статься обойдется без Apple? За прошедшее десятилетие купертиновцы потерпели волну неудач, начиная от запуска социальной сети Ping, заканчивая клавиатурой-бабочкой, от которой компания отказалась только в 2019 году. Мой выбор яблочного промаха будет выглядеть неоднозначно, поскольку на мой взгляд это устройство с великолепным дизайном, но из-за неудачной конструкции антенны смартфон терял сотовую связь. Да, вы не ошиблись — речь об iPhone 4 и массовой проблеме, которая получила название «Antennagate». Ситуация закончилась тем, что Стив Джобс решил её бесплатной раздачей резиновых бамперов. В результате судебного процесса некоторые владельцы получили по 15 долларов в качестве компенсации.
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айфон 4 — это технологический прорыв десятилетия, который задал стандарт не одной компании
Волну!!!
Ни х... себе, волна. Провал проваливается 10 лет!!! Инвесторы и потребители идиоты!!!!!!
Спасибо, автор. Теперь мы знаем правду...
Она даааавно взломана и я с удовольствием в неё играю..
Отличная консоль!