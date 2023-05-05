Пятничная премьера на Apple TV+: постапокалиптический сериал «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон в главной роли

Сегодня, 5 мая, на платформе Apple TV+ стартовал новый научно-фантастический сериал «Укрытие» (Silo), основанный на популярной серии книг Хью Хауи.Первый сезон посвящён истории, рассказанной в книге «Иллюзия». События разворачиваются в далёком будущем, где выжившие после экологической катастрофы люди живут в огромном подземном бункере. У местных жителей есть свой свод законов и правил, а выход наружу для них означает смерть. После определённых событий главная героиня, Джульетта, начинает сомневаться в происходящем на поверхности и пытается раскрыть тайны бункера.Режиссёрами сериала выступили Мортен Тильдум («Игра в имитацию», «Пассажиры») и Дэвид Семел («Ганнибал» с Мадсом Миккельсеном).Стоит отметить, что новинка уже может похвастаться 100% рейтингом критиков на Rotten Tomatoes. По слухам, Apple даже запустила в производство второй сезон.Первые два эпизода «Укрытия» уже доступны всем подписчикам Apple TV+.