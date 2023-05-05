Пятничная премьера на Apple TV+: постапокалиптический сериал «Укрытие» с Ребеккой Фергюсон в главной роли

Фархад
Silo

Сегодня, 5 мая, на платформе Apple TV+ стартовал новый научно-фантастический сериал «Укрытие» (Silo), основанный на популярной серии книг Хью Хауи.

Первый сезон посвящён истории, рассказанной в книге «Иллюзия». События разворачиваются в далёком будущем, где выжившие после экологической катастрофы люди живут в огромном подземном бункере. У местных жителей есть свой свод законов и правил, а выход наружу для них означает смерть. После определённых событий главная героиня, Джульетта, начинает сомневаться в происходящем на поверхности и пытается раскрыть тайны бункера.



Режиссёрами сериала выступили Мортен Тильдум («Игра в имитацию», «Пассажиры») и Дэвид Семел («Ганнибал» с Мадсом Миккельсеном).

Стоит отметить, что новинка уже может похвастаться 100% рейтингом критиков на Rotten Tomatoes. По слухам, Apple даже запустила в производство второй сезон.

Первые два эпизода «Укрытия» уже доступны всем подписчикам Apple TV+.
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Apple TV+
Cсылки по теме:
Вышел первый трейлер фильма «Дюна: часть вторая» с главным героем верхом на черве
Новинки кино с высоким рейтингом, которые уже есть в хорошем качестве
Новинки кино, которые уже появились в хорошем качестве

Рекомендации

Рекомендации

ChatGPT стал опасен — его научили очень плохим вещам
Забирайте 11 обоев для iPhone 14 Pro — с ними Dynamic Island заиграет по-новому
В Android появится долгожданное нововведение. На iOS такое в принципе невозможно
Wildberries заподозрили в продаже наркотиков. Дилер и покупатели почти не палились

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии