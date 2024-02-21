«Qiwi Банк» лишился лицензии

Александр

Центробанк отозвал лицензию у «QIWI Банка». Регулятор объяснил это решение тем, что банк допускал нарушения, которые позволяли финансировать противоправную деятельность (например, можно было открывать в нём счёт без ведома его владельца) и отмывать полученные преступным путём доходы.

Это первый случай отзыва лицензии за полтора года. В 2023 году ни к одному российскому банку не были применены такие меры, а в 2022 лицензий были лишены два банка. Средства клиентов «QIWI Банка» застрахованы, поэтому их можно будет вернуть. Выплаты начнутся не позднее 6 марта 2024 года.

«Банк не являлся значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т. п., а также поиском новых способов обхода вводимых регулятором ограничений», — отмечает Центробанк.

Сервис Qiwi продолжает работать, поэтому в настоящее время можно вывести из него деньги (например, в другой банк или на счёт телефона). У Qiwi были отключены переводы через СБП, поэтому почти все способы вывода средств подразумевают комиссию (за исключением разве что оплаты некоторых услуг). Продолжит ли Qiwi существовать в качестве финансового сервиса без банковской лицензии, пока неизвестно, но теоретически это возможно. Он популярен среди жителей России для оплаты услуг в зарубежных сервисах (например, в Steam и App Store).
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