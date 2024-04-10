Qiwi хочет вернуться

Группа компаний Qiwi планирует возобновить деятельность, что следует из её очередного отчёта о финансовых показателях. В феврале Центробанк отозвал лицензию у «Qiwi Банка», сервис «Кошелёк Qiwi» фактически прекратил работу, а на страховые выплаты клиентам банка, возврат средств пользователям виртуального кошелька и прочие виды возмещений потрачено около 9,1 млрд рублей — эти средства были заблокированы на счетах компании.
В каком формате Qiwi продолжит работу, неизвестно. Сейчас инвесторов не переполняет оптимизм: после отзыва лицензии у банка акции Qiwi plc подешевели почти в два с половиной раза — с 480 до 200 рублей, и до сих пор нет тенденций к их росту.
Незадолго до отзыва лицензии у «Qiwi Банка» российские активы, консолидированные под АО «Киви», были проданы гонконгской компании Fusion Factor Fintech, которая принадлежит главному исполнительному директору Qiwi Андрею Протопопову, причём предполагалось завершить расчёт по этой сделке в течение четырёх лет. АО «Киви» владеет «Qiwi Банком», «Qiwi Кошельком», сервисом Qiwi Business, системой денежных переводов Contact, группой компаний Rowi, группой компаний Realweb, а также сервисами Flocktory, «Таксиагрегатор» и IntellectMoney. Международный бизнес Qiwi представлен в Казахстане, ОАЭ и других странах.
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