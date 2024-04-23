Qiwi не сдаётся: сколько денег потеряла компания и чем займётся дальше

Компания Qiwi plc признала убыток за 2023 год в размере 14,4 млрд рублей после продажи российских активов с дисконтом. В 2024 году дополнительный убыток составит 22,7 млрд рублей.
В конце января 2024 года консолидированные под АО «Киви» активы были проданы гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi Андрею Протопопову. Сумма сделки составила 23,75 млрд рублей, расчёт планируется растянуть на четыре года с выплатой как наличными, так и акциями, однако Агентство по страхованию вкладов пытается оспорить эту сделку в суде, чтобы не допустить передачу российских активов зарубежной компании. 21 февраля Центробанк отозвал лицензию у одного из ключевых активов Qiwi — «Киви Банка», в результате чего организации пришлось выплачивать возмещение вкладчикам и кредиторам, а также возвращать деньги держателям электронных кошельков.
АО «Киви» владеет «Qiwi Банком», «Qiwi Кошельком», сервисом Qiwi Business, системой денежных переводов Contact, группой компаний Rowi, группой компаний Realweb, а также сервисами Flocktory, «Таксиагрегатор» и IntellectMoney. Международный бизнес Qiwi представлен в Казахстане, ОАЭ и других странах.
Даже после ликвидации банка Qiwi не собирается покидать рынок и планирует развивать бизнес в сфере платежей и финансовых услуг. Компания сосредоточится на работе в Казахстане, где будет предоставлять услуги приёма платежей через терминалы, массовых выплат, интернет-эквайринга, платёжных шлюзов и Qiwi-кошельков. Также Qiwi продолжит вести бизнес по обработке платежей в ОАЭ и инвестировать в финтех-компании Европы, Ближнего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии.
https://www.interfax.ru/business/957234
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