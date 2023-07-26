QIWI ограничила вывод средств с кошельков для всех клиентов



Компания QIWI изменила условия обслуживания кошельков физических лиц. Об этом пишет Forbes.



Согласно источнику, Центробанк усомнился в правильности подачи отчетности и ведении документации сервиса QIWI, из-за чего компании выдано предписание с ограничениями в работе. Кошелек внедрил их с сегодняшнего дня, 26 июля 2023 года.







Вот что изменилось в работе сервиса:



Установлен лимит на вывод средств на сторонние счета и карты — 1000 рублей в месяц

Вывести деньги через СБП больше нельзя (ранее был лимит 3500 рублей в сутки)

Нельзя снимать наличные с QIWI-карт даже в офисах компании и партнеров

Запрет на переводы через Contact с использованием QIWI-кошелька

Запрет на погашение кредитов любого банка, кроме займов МФО.

При этом без изменений остаются следующие операции:



Пополнение мобильного

Перевод средств на другие кошельки

Оплата услуг, игр, товаров с QIWI-кошелька.

Как видно, условия использования значительно ухудшились. Как долго они сохранятся, пока неясно. На фоне изменений акции QIWI упали в цене на 20%. Как видно, условия использования значительно ухудшились. Как долго они сохранятся, пока неясно. На фоне изменений акции QIWI упали в цене на 20%.