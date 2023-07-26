QIWI ограничила вывод средств с кошельков для всех клиентов

Олег

QIWI


Компания QIWI изменила условия обслуживания кошельков физических лиц. Об этом пишет Forbes.

Согласно источнику, Центробанк усомнился в правильности подачи отчетности и ведении документации сервиса QIWI, из-за чего компании выдано предписание с ограничениями в работе. Кошелек внедрил их с сегодняшнего дня, 26 июля 2023 года.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

Вот что изменилось в работе сервиса:

  • Установлен лимит на вывод средств на сторонние счета и карты — 1000 рублей в месяц
  • Вывести деньги через СБП больше нельзя (ранее был лимит 3500 рублей в сутки)
  • Нельзя снимать наличные с QIWI-карт даже в офисах компании и партнеров
  • Запрет на переводы через Contact с использованием QIWI-кошелька
  • Запрет на погашение кредитов любого банка, кроме займов МФО.

При этом без изменений остаются следующие операции:

  • Пополнение мобильного
  • Перевод средств на другие кошельки
  • Оплата услуг, игр, товаров с QIWI-кошелька.

Как видно, условия использования значительно ухудшились. Как долго они сохранятся, пока неясно. На фоне изменений акции QIWI упали в цене на 20%. 

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Forbes
Cсылки по теме:
Российские аккаунты Steam снова можно пополнять рублями
Как вывести деньги с QIWI на карту и не платить комиссию. Есть один скрытый способ
Пользователи QIWI теперь могут платить смартфоном по NFC. Как настроить?

Рекомендации

Рекомендации

Раскрыт секрет, почему такси наличкой и по безналу стоит по-разному. Отличие в цене — в два раза!
Таксисты придумали, как отказываться от заказов без потери рейтинга
Мошенники ловко разводят тех, кто пользуется поиском Google. Попасться — раз плюнуть
Телефонные мошенники придумали, как ловко разводить даже самых умных и образованных

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии