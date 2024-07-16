Qiwi сменит название. Денег не ждать?

Александр


27 августа компания Qiwi plc проведёт собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос об изменении её наименования. Вместо Qiwi предложено новое имя — NanduQ.

Акционеры также рассмотрят финансовую отчётность за 2023 год, изберут совет директоров и переизберут аудиторов. Принять участие в собрании смогут акционеры, прошедшие регистрацию на прошедшей неделе.

Бизнес Qiwi в РФ фактически был остановлен после того как Центробанк отозвал лицензию у АО «Киви Банк», который помимо прочего обеспечивал деятельность электронных кошельков Qiwi. Вкладчики банка, а также обладатели кошельков Qiwi надеются вернуть свои средства — выплаты запланированы на сентябрь текущего года. Группа компаний Qiwi планирует продолжить деятельность за пределами РФ.

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Комментарии

kardigan
+3680
kardigan
Да никто уже не ждёт нифига, кроме тебя Александр! Нормальные там хорошие деньги никогда не держали.
Сегодня в 09:14
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Dmitriy
+1059
Dmitriy
Там провели глобальный распил, разводилово. Если кто то там держал много денег — его проблемы, либо этот чел неадекватный либо пофиг на эту мелочь. Лохотрон закончен, чего теперь об этом ныть?
Сегодня в 09:22
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