Qiwi сменит название. Денег не ждать?

27 августа компания Qiwi plc проведёт собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос об изменении её наименования. Вместо Qiwi предложено новое имя — NanduQ.
Акционеры также рассмотрят финансовую отчётность за 2023 год, изберут совет директоров и переизберут аудиторов. Принять участие в собрании смогут акционеры, прошедшие регистрацию на прошедшей неделе.
Бизнес Qiwi в РФ фактически был остановлен после того как Центробанк отозвал лицензию у АО «Киви Банк», который помимо прочего обеспечивал деятельность электронных кошельков Qiwi. Вкладчики банка, а также обладатели кошельков Qiwi надеются вернуть свои средства — выплаты запланированы на сентябрь текущего года. Группа компаний Qiwi планирует продолжить деятельность за пределами РФ.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым