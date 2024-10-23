Qiwi вернулся. И сразу с козырей — позволил пополнять Steam

У банка Qiwi была отозвана лицензия, а кошельки Qiwi были заблокированы, что не помешало запустить новый сервис под тем же брендом. В скором времени обещано полноценное возрождение Qiwi, а первой ласточкой стал приём денег для пополнения баланса в игровом сервисе Steam.







Qiwi принимает рубли, тенге или доллары и зачисляет их на аккаунты, зарегистрированные в РФ и других странах СНГ. Предусмотрена комиссия 11%, что гораздо выше, чем у большинства других сервисов, предлагающих такую же услугу. Для оплаты нужно отсканировать QR-код камерой смартфона или в банковском приложении, в России транзакции проводятся через «Систему быстрых платежей».







Судя по информации с главной страницы qiwi.com, сайтом владеет казахстанское юрлицо ТОО «QIWI Kazakhstan». Услугу по пополнению аккаунта Steam оказывает другая компания — Brightson Products s.r.o., зарегистрированная в Праге (Чехия).



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