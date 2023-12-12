QR-коды оказались огромным злом. Неужели параноики были правы?

Олег

QR-коды


Власти США предостерегли простых пользователей об опасности QR-кодов. Об этом пишет Ars Technica.

Согласно источнику, Федеральная торговая комиссия США выпустила официальное предостережение в связи со стремительным ростом мошеннических схем с применением QR-кодов. Квадратные пиктограммы на улицах, в общественных заведениях и в интернете приобрели взрывную популярность; в РФ, например, QR-коды размещают даже на квитанциях ЖКХ.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Разумеется, мошенники не могут не замечать эту тенденцию. Они приспособились выуживать деньги и красть аккаунты ничего не подозревающих людей, подменяя официальные QR-коды своими собственными, рассылая их в письмах и мессенджерах от имени государственных ведомств и известных компаний и так далее.

Опасность состоит в том, что утилиты для обнаружения спама и фишинга обычно не могут распознать мошеннические QR-коды, так как они приходят в виде картинки. Та же самая фишинговая страница, присланная в виде ссылки, с гораздо большей вероятностью будет отфильтрована. 

6
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Ars Technica
Cсылки по теме:
Нейросеть научалась превращать QR-коды в картины
Мошенники нашли новый способ развода — они приходят на дом и кое-что приносят
Сканировать QR-коды на улице стало опасно. Вот что нужно знать

Рекомендации

Рекомендации

В iOS 17 появились новые рингтоны и звуки уведомлений
«Яндекс» запустил аналог Apple Pay и Google Pay. Местами даже лучше и выгоднее
В Telegram появился новый раздел. Дуров объяснил, что это такое
Как добавить криптокошелек TON в настройки Telegram прямо сейчас

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+4719
tellurian
Надо уметь пользоваться технологиями.
Сегодня в 13:24
#
Dmitriy
+814
Dmitriy
Дай дураку член стеклянный, так он и член разобьет, и руки порежет.
55 минут назад
#