QR-коды оказались огромным злом. Неужели параноики были правы?



Власти США предостерегли простых пользователей об опасности QR-кодов. Об этом пишет Ars Technica.



Согласно источнику, Федеральная торговая комиссия США выпустила официальное предостережение в связи со стремительным ростом мошеннических схем с применением QR-кодов. Квадратные пиктограммы на улицах, в общественных заведениях и в интернете приобрели взрывную популярность; в РФ, например, QR-коды размещают даже на квитанциях ЖКХ.







Разумеется, мошенники не могут не замечать эту тенденцию. Они приспособились выуживать деньги и красть аккаунты ничего не подозревающих людей,



Опасность состоит в том, что утилиты для обнаружения спама и фишинга обычно не могут распознать мошеннические QR-коды, так как они приходят в виде картинки. Та же самая фишинговая страница, присланная в виде ссылки, с гораздо большей вероятностью будет отфильтрована. Разумеется, мошенники не могут не замечать эту тенденцию. Они приспособились выуживать деньги и красть аккаунты ничего не подозревающих людей, подменяя официальные QR-коды своими собственными , рассылая их в письмах и мессенджерах от имени государственных ведомств и известных компаний и так далее.Опасность состоит в том, что утилиты для обнаружения спама и фишинга обычно не могут распознать мошеннические QR-коды, так как они приходят в виде картинки. Та же самая фишинговая страница, присланная в виде ссылки, с гораздо большей вероятностью будет отфильтрована.