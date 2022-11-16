Snapdragon Android

Qualcomm анонсировала Snapdragon 8 Gen 2 с новым ядром и трассировкой лучей

Артем
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Флагманская модель чипа появится в устройствах до конца 2022 года и выведет премиальные смартфоны на новый уровень.

Новинка представлена в рамках презентации Snapdragon Summit 2022. По заявлению компании, Snapdragon 8 Gen 2 на 35% быстрее и на 40% энергоэффективнее предшественника по части CPU. Графическая производительность увеличилась на 25% при повышении эффективности на 45%.

Благодаря улучшенному цифровому сигнальному процессору Hexagon ИИ-вычисления ускорены в 4,35 раз, что позволяет переводить несколько языков одновременно. Графическая подсистема Adreno получила поддержку аппаратного ускорения трассировки лучей. Новый модем Snapdragon X70 поддерживает две активные SIM-карты с 5G, а Cognitive ISP сможет воспроизводить 8K-видео и обрабатывать объекты в реальном времени: например, камера может различить волосы, лицо, небо и деревья во время захвата изображения и на лету подстроить цвета каждого из объектов. Также чипсет нативно поддерживает пространственное аудио с динамическим отслеживанием положения головы слушателя. 

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Технические характеристики:

  • CPU: 1 × Cortex-X3 (3,2 ГГц), 4 × Cortex (2,8 ГГц), 3 × Cortex (2,0 ГГц); 4 нм 
  • GPU: Adreno 
  • Память: LPDDR5X, 4200 МГц 
  • Связь: Snapdragon X70: Sub-6 5G, mmWave 5G; FastConnect 7800: Wi-Fi 7 (до 5,8 Гбит/с), Bluetooth 5.3 


Предположительно, Snapdragon 8 Gen 2 начнёт появляться в устройствах до конца 2022 года.
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Источник:
Rozetked
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