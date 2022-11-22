Snapdragon Android Смартфоны

Qualcomm представила преемника Snapdragon 778G+ для субфлагманских Android-смартфонов

Фархад

Snapdragon 782G

Компания Qualcomm представила новый чипсет для субфлагманских смартфонов Snapdragon 782G, который является улучшенной версией Snapdragon 778G+.

Snapdragon 782G построен по 6-нм техпроцессу и состоит из 8-ядерного процессора Kryo 670 и графического ядра Adreno 642L.

В отличие от Snapdragon 778G+, новый чипсет оснащён разогнанным ядром Cortex-A78 с частотой  2,7 ГГц, благодаря чему ЦП Snapdragon 782G на 5% мощнее, а ГПУ — на 10% быстрее предшественника.

Кроме того, свежепредставленный чип поддерживает технологии Fused AI Accelerator, быструю зарядку Quick Charge 4+ (до 50% за 15 минут), камеры с разрешением до 200 Мп, а также сети 5G, Wi-Fi 6 и  Bluetooth 5.2.

Скорее всего, первые устройства на новом чипсете Qualcomm выйдут до конца 2022 года.

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Источник:
GSM Arena
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