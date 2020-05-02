Quick Charge 3+ позволяет использовать стандартные кабели USB-A и USB-C и зарядные устройства, поддерживающие изменяемое напряжения зарядки с шагом 20 мВ (реализовано в стандарте Quick Charge 4); это делает технологию доступнее как для OEM-производителей, так и для потребителей.

Технология Quick Charge 3+ обратно совместима с предыдущими версиями Quick Charge, при этом для более новых устройств подойдут аксессуары Quick Charge 3+, таким образом, обеспечивается максимально гибкая сочетаемость заряжаемых и зарядных устройств.

Другие ключевые особенности: встроенные средства определения номинального напряжения кабеля и его возможностей, а также различные механизмы обеспечения безопасности.

Quick Charge 3+ поддерживает новые микросхемы управления энергопотреблением SMB1395 и SMB1396, что дает ряд преимуществ.

Масштабируемая архитектура, которая позволит OEM-производителям повышать зарядное напряжение используя прежнее ПО, и решать различные системные задачи в том, что касается конструкции печатной платы, расположения контроллера заряда и т. п.

Реализация ультраскоростной зарядки с помощью недорогих зарядных устройств с переменным напряжением зарядки на базе Quick Charge 3+.

Устранение необходимости в таких внешних компонентах, как схема защиты от превышения напряжения, сенсорный резистор и т. д.

Поддержка беспроводного и проводного входов (SMB1396).







Компания Qualcomm представила технологию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3+, пополнившую линейку технологий Quick Charge, которая используется более чем в 1000 наименований устройств и аксессуаров. Благодаря повышенной скорости зарядки и доступности Quick Charge 3+ удобная технология Quick Charge поможет улучшить качество жизни во всем мире.Первоначально технология Quick Charge 3+ будет реализована на платформах Snapdragon 765 и 765G, после — на других платформах Snapdragon разного уровня. Первым в мире смартфоном с одновременной поддержкой технологий быстрой зарядки Quick Charge 4+ и Quick Charge 3+ станет Xiaomi Mi 10 Lite Zoom на базе Snapdragon 765G.Основной фокус Quick Charge 3+ — повышение качества ускоренной зарядки при меньшей цене.Скорость зарядки и повышенная эффективность: от 0 до 50% за 15 минут, на 35% быстрее и на 9 ⁰C холоднее по сравнению с предыдущими поколениями.