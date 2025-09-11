Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 бьёт все рекорды в AnTuTu

Ещё не анонсированный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 установил рекорд в бенчмарке AnTuTu v11, набирая от 4,2 до 4,4 миллиона баллов. Согласно данным авторитетного инсайдера Digital Chat Station, чип демонстрирует беспрецедентную производительность, что может сделать его самым мощным мобильным процессором на рынке. Эти показатели значительно превосходят результаты конкурентов, включая ближайшего соперника — MediaTek Dimensity 9500.
Ближайший конкурент, Dimensity 9500, протестированный в составе прототипа vivo X300 Pro, показал результат в 4 011 932 балла в том же тесте AnTuTu v11. Чип MediaTek использует иную архитектуру с четырьмя ядрами Cortex-X930 и четырьмя Cortex-A730, что обеспечивает высокую производительность, но всё же уступает рекордным показателям Snapdragon.
Ожидается, что Qualcomm официально представит Snapdragon 8 Elite Gen 5 в конце сентября, в то время как MediaTek анонсирует Dimensity 9500 в октябре вместе с запуском vivo X300 Pro. Эта гонка процессоров ознаменует новый этап в развитии мобильной производительности, где рекордные показатели становятся новым стандартом для флагманских устройств.