Qualcomm в панике и спешно пересматривает свои документы из-за грядущего iPhone SE 4

Бюджетная новинка от Apple — iPhone SE 4 — может стать настоящим хитом и побить все рекорды продаж в истории Apple. Еще не случившийся релиз, похоже, очень тревожит компанию Qualcomm, сообщает Phone Arena со ссылкой на Минг-Чи Куо.
С этим последним фактом, по инсайду от Минг-Чи Куо, связаны большие тревоги внутри Qualcomm — до сих пор iPhone оснащаются модемами от этого производителя. А значит одним большим клиентом меньше, и доход компании существенно снизится. Говорят, Qualcomm начала глубокое изучение своих патентов на чипы беспроводной связи в надежде найти нюансы, за которые можно будет предъявить Apple и получать с неё лицензионные отчисления, хотя бы косвенно сохранив себе регулярные платежи из Купертино.
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