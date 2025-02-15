Qualcomm в панике и спешно пересматривает свои документы из-за грядущего iPhone SE 4

Олег

iPhone SE


Бюджетная новинка от Apple — iPhone SE 4 — может стать настоящим хитом и побить все рекорды продаж в истории Apple. Еще не случившийся релиз, похоже, очень тревожит компанию Qualcomm, сообщает Phone Arena со ссылкой на Минг-Чи Куо.

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После нескольких лет ожидания и инсайдов мы знаем о грядущем iPhone SE 4 практически всё. Смартфон получит OLED-экран 6,1 дюйма, модуль Face ID в «моноброви», плоские грани и глянцевое стекло сзади, как у iPhone 14. Сзади разместится всего одна камера 48 Мп с нейросетевой обработкой зума и широкоугольных снимков. «Под капотом» будут 3-нм процессор Apple A18 и 8 Гб оперативной памяти для поддержки Apple Intelligence. Самое главное — iPhone SE 4 станет площадкой для дебюта и тестирования собственного 5G-модема от Apple.

С этим последним фактом, по инсайду от Минг-Чи Куо, связаны большие тревоги внутри Qualcomm — до сих пор iPhone оснащаются модемами от этого производителя. А значит одним большим клиентом меньше, и доход компании существенно снизится. Говорят, Qualcomm начала глубокое изучение своих патентов на чипы беспроводной связи в надежде найти нюансы, за которые можно будет предъявить Apple и получать с неё лицензионные отчисления, хотя бы косвенно сохранив себе регулярные платежи из Купертино. 

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Источник:
Phone Arena
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