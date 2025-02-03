Qwen — еще один аналог ChatGPT и DeepSeek. Бесплатный, доступен в России и умеет буквально всё





Время безоговорочного лидерства ChatGPT прошло. Каждую неделю появляются всё новые и новые чат-боты, которые с успехом заменяют нашумевшую нейросеть и даже в чем-то превосходят её. Ранее мы уже тестировали Grok от Илона Маска, Perplexity на базе собственной языковой модели, китайскую DeepSeek от стартапа, а сегодня под руку попался онлайн-бот под названием Qwen.

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