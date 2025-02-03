Qwen — еще один аналог ChatGPT и DeepSeek. Бесплатный, доступен в России и умеет буквально всё

Олег

Qwen

Время безоговорочного лидерства ChatGPT прошло. Каждую неделю появляются всё новые и новые чат-боты, которые с успехом заменяют нашумевшую нейросеть и даже в чем-то превосходят её. Ранее мы уже тестировали Grok от Илона Маска, Perplexity на базе собственной языковой модели, китайскую DeepSeek от стартапа, а сегодня под руку попался онлайн-бот под названием Qwen.

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Что такое Qwen

Это тоже китайский продукт, а точнее его развивает концерн Alibaba. Qwen представляет собой целое семейство языковых моделей с разными возможностями: текстовое общение, поиск данных в сети, генерация изображений и даже видеороликов.

Впервые бета-версия Tongyi Qianwen была представлена весной 2023-го — это и был прототип Qwen. В сентябре того же года нейросеть получила одобрение китайского правительства и её запустили для публичного тестирования. В июне 2024 Alibaba запустила Qwen 2, а сейчас доступна новейшая версия 2.5 в пяти разных итерациях.

Сообщается, что модель QwQ-32B-Preview, ориентированная на логические рассуждения, сопоставима с o1 от OpenAI и даже в чем-то превосходит её. Существует также модифицированная модель Liberated Qwen от Abacus AI из Сан-Франциско, которая лишена цензуры в ответах.

Что умеет Qwen

Qwen

Разработчики обещают следующее:
  • База знаний, обученная на 18 триллионах токенов данных.
  • Расширенные контекстные окна. Возможность работать с объемными документами и сложными запросами благодаря обработке данных до 128К токенов.
  • Генерация кода в модели Qwen2.5-Coder — написание, анализ и оптимизация программного кода.
  • 29 языков, включая английский и русский.
  • Математические вычисления в модели Qwen2.5-Math.
  • Работа исключительно в облаке.
  • Интеграция с облачными сервисами, правда, только от Alibaba Group.

Тестируем Qwen

Qwen

Мобильного приложения не существует, все пять версий Qwen работают прямо в браузере. Версия для смартфонов не замечена в лагах или глюках: она легкая, хорошо адаптирована, работает без нареканий. Если очень хочется иконку на рабочем столе, можно вынести ярлык.

Без регистрации чат-бот работать отказался — видимо, таким образом девелоперы фильтруют недобросовестное использование в скриптах. Авторизацию легко пройти с помощью email-адреса.

Начнем с классического запроса новостей без политики.

Qwen

Qwen с увлечением рассказал мне о свежих Mac на чипах M3, которые вышли в прошлом году. На самом деле он покажет всё правильно, если в поисковой строке включить кнопку «планеты» — тогда информация будет взята из сети, а не из базы модели.

Зададим математический пример. На детсадовскую уловку с умножением после сложения чат-бот не попался; более того, он разложил математические правила и потом пошагово решил пример. Круто!

Qwen

Попробуем получить что-то вразумительное на вопрос, который засыпал чат-бота Perplexity. Результат существенно лучше, чем у него: несмотря на большую концентрацию на эволюционных причинах, нейросеть не забыла о биологических — именно это я и хотел узнать.

Qwen

Qwen умеет создавать картинки, давайте попросим нарисовать что-то любопытное. Для этого нужно создать новый чат и под строкой для ввода выбрать Create image. Соответствующий тег подставится в строку на english, но промт можно задавать на русском:

Qwen

Следующие запросы на рисование можно писать уже без тега, воспользовавшись строкой для ввода снизу чата:

Qwen

Жаль, Депардье не узнать, видимо с персоналиями у Qwen есть проблемы. В целом изображения создаются примерно за 5-8 секунд, проблем с доступом к серверу за время тестирования у меня не возникло.

Что ж, напоследок попросим Qwen сделать видео — это он тоже умеет:

Qwen




Ролик создавался около десяти минут, причем последние 5 он висел на уровне 99%. Первые два запроса окончились ошибкой и лишь на третий раз он был принят. К содержанию тоже есть вопросы; Питер вполне узнаётся, но от котопса остался только кот-доставщик с лунной походкой Майкла Джексона. 

Выводы

Qwen вполне юзабелен, несмотря на отсутствие мобильного приложения. Мне понравилось то, как ИИ работает с математическими задачами, а также его способность создавать медиаматериалы: далеко не каждый чат-бот может этим похвастаться.  

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Комментарии

wetwet
+884
wetwet
спасибо, что тестируете за нас все эти модели)
3 февраля 2025 в 22:28
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kardigan
+3889
kardigan
Скоро этого разума как грибов после дождя будет.
Китайцы конечно молодцы-валят евроконкурентов мощно и быстро и козырь «доступно и бесплатно» работает просто безотказно.
Американским корпорациям остаётся лишь повизгивать в сторону безопасности.
4 февраля 2025 в 05:16
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