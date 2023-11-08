Работает ли пополнение Apple ID с российских номеров телефонов в iOS 17.1.1

Недавно в сети появлялась информация, что в бета-версии iOS 17.2 отключена возможность пополнять баланс Apple ID с номера телефона. Это очень плохая новость, но до сих пор неясно, баг это или намеренный шаг со стороны Apple.
После выхода iOS 17.1.1 пользователи из России беспокоятся: может быть пополнение Apple ID с российских номеров МТС и билайн отключено уже с этого апдейта?
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Переживать не стоит. Наш главный редактор Георгий Лямин подтвердил, что пополнение работает в штатном режиме на новой ОС.
Что касается бета-версии iOS 17.2, то нам остается только ждать — либо комментария от Apple, либо релиза прошивки.