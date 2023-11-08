Работает ли пополнение Apple ID с российских номеров телефонов в iOS 17.1.1

Олег

iOS 17


Недавно в сети появлялась информация, что в бета-версии iOS 17.2 отключена возможность пополнять баланс Apple ID с номера телефона. Это очень плохая новость, но до сих пор неясно, баг это или намеренный шаг со стороны Apple.

После выхода iOS 17.1.1 пользователи из России беспокоятся: может быть пополнение Apple ID с российских номеров МТС и билайн отключено уже с этого апдейта?

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Переживать не стоит. Наш главный редактор Георгий Лямин подтвердил, что пополнение работает в штатном режиме на новой ОС.

Что касается бета-версии iOS 17.2, то нам остается только ждать — либо комментария от Apple, либо релиза прошивки. 

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Комментарии

+117
migachevm
черт дернул обновиться на бетку 17.2 из-за нового приложения Журнал (Дневник)🙈 жду когда починят, а то в конце месяца уже списание за подписку Apple One…
2 часа назад в 09:57
#
карим
+38
карим
У меня XR стоит 17.2. Номер МТС привязан к iCloud. Все списывается нормально
час назад в 10:13
#
+26
alekkkkssss
А в чём проблема пополнить свой баланс на номере МТС на определенную сумму , далее идём в AppStore нажимаем на правом вверхнем углу на аватарку «Отправить подарочную карту по е-mail”
Пишем туда свой логин от iCloud выбираем сумму и вуаля 😀
час назад в 10:26
#
+26
alekkkkssss
Всё чётко работает , я всегда так делаю ) друзьям многие просят пополнить и никаких проблем не наблюдал.
час назад в 10:28
#
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