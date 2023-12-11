Работает ли пополнение счета Apple ID с российских сим-карт в iOS 17.2

Олег

100 рублей


Только что Apple начала распространять новую iOS 17.2 для пользователей по всему миру. В прошивке есть немало полезных функций, однако для владельцев iPhone из России есть кое-что не менее важное.

Ранее в одном из апдейтов iOS временно не работало пополнение баланса Apple ID с помощью сим-карт МТС и билайна. Поскольку это единственный для россиян способ оплачивать покупки и подписки на айфоне, перед каждым обновлением теперь возникает вопрос: а не прикрыли ли лавочку?

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Наш главный редактор Георгий Лямин убедился, что пополнение работает на новой iOS 17.2. После обновления он успешно пополнил свой аккаунт на 150 рублей с помощью «симки» билайна.

Приложения российских банков тоже работают корректно у всей редакции iGuides, так что можно смело ставить iOS 17.2. 

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Источник:
Лямин
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Комментарии

+340
rolaks
А через МТС работает?
17 минут назад
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