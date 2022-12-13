iOS 16.2 Россия iPhone Сбербанк

Работают ли на iOS 16.2 «Сбербанк», СБОЛ, «Альфа-банк» и другие российские приложения

Олег

iOS 16.2


Только что компания Apple выпустила долгожданные обновления — iOS 16.2 и iPadOS 16.2. Обо всех нововведениях апдейта для iPhone можно прочитать вот здесь.

С выходом каждой новой версии iOS пользователи из России задаются вопросом: будет ли на ней работать отечественный софт, без которого тяжело обойтись? Как известно, мобильные приложения «Сбербанка», «Альфа-банка», ВТБ, «Открытия», а также некоторых других российских компаний были удалены из App Store и разработчики больше не могут обновить их для самых новых iOS и iPadOS.

Спешим успокоить читателей: на iOS/iPadOS 16.2 работают все российские приложения, которые исправно функционировали на iOS 16.1. Это касается как довольно старой версии «Сбербанка», так и недавно вышедшего СБОЛа, как «Альфа-банка», так и его свежей копии, а также прочих российских приложений. Никаких проблем с их запуском или работой замечено не было. Кстати, если вы случайно удалили их, то восстановить не составит большого труда — воспользуйтесь одной из наших инструкций

Единственное исключение может касаться приложения «Почта России» — буквально недавно выяснилось, что у некоторых пользователей iOS 16.2 оно может отказываться запускаться.

Если это опасение было единственным, что удерживало вас от обновления, то можно спокойно ставить iOS/iPadOS 16.2. При переходе с iOS 15 россиянам важно учесть несколько нюансов. А если iOS 16 вам не по душе, то еще не поздно откатиться: Apple пока еще продолжает подписывать iOS 15.7.1. 

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Комментарии

+113
werder
Единственное исключение может касаться приложения «Почта России» — буквально недавно выяснилось, что у некоторых пользователей iOS 16.2 оно может отказываться запускаться.
ну это же почта россии))даже не удивлён
2 часа назад в 22:51
#
+18
NYX werder
Да зае6али уже, нормальная почта
2 часа назад в 23:06
#
+710
Eredy
С некоторых статей выкидывает когда хочу прочитать комментарии. Вы когда свое недоделанное приложение обновите?
2 часа назад в 22:54
#
+38
denisba
Все работает!
2 часа назад в 23:04
#
Влад Соло
+601
Влад Соло
Такс! Качаю macos и ios🥳
2 часа назад в 23:38
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