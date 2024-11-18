Раскрыты заработки таксистов в Москве. Работают на износ, получают копейки

Александр



Аналитики «Мигрант Сервис» и SunCar подсчитали, сколько зарабатывали водители такси в Москве в период с августа по октябрь 2024 года. В среднем их выручка составила почти 153 тысячи рублей на каждого.

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Как и в других российских регионах, московские таксисты работают почти без отдыха. Зачастую у них не бывает выходных, а смена длится приблизительно 11 часов в сутки. У них остаётся время только на то, чтобы поспать и привести себя и свой (или арендованный) автомобиль в порядок. Примечательно, что в октябре в сравнении с другими месяцами средний заработок увеличился — со 152 до 156 тысяч рублей.

Примерно половину от заработанного съедают всевозможные комиссии, налоги, сборы и прочие расходы. Таксисты платят комиссию агрегатору (примерно 22%), а некоторые из них отдают дополнительные проценты за возможность видеть точку, куда необходимо добраться пассажиру. Арендованный транспорт стоит от 1,5 тысяч рублей в сутки и выше в зависимости от марки и состояния. Также нужно платить налог на самозанятость или комиссию автопарку, заправлять автомобиль, мыть его, обслуживать и погашать штрафы за нарушения ПДД. В среднем эти затраты составляют около 90 тысяч рублей, и за вычетом этой суммы у водителя остаётся на руках чистыми всего 63 тысячи.

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Комментарии

Данил Волков
0
Данил Волков
Хоспаде.. Кузнецов уже не может осилить до конца чужую статью..." В результате суммарный доход московских таксистов без всех вышеперечисленных трат оказался бы более чем вдвое выше — порядка 314 тысяч рублей.""...нужно было поставить плюс, а Вы поставили минус." (с) Шерлок
15 минут назад
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