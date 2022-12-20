Работу Android-приложений в Windows 11 классно прокачали

Компания Microsoft выпустила обновление для Windows 11, которое содержит улучшения подсистемы Android. Об этом пишет XDA Developers.
Ранее мы рассказывали, что одной из главных фишек Windows 11 стала возможность запуска Android-приложений безо всяких сторонних эмуляторов и утилит — она встроена прямо в систему. Теперь же Microsoft обновила эту подсистему, интегрировав в нее свежий Android 13. Использовать Android-приложения на ПК теперь гораздо удобнее.
Вот список изменений:
- Подсистема Windows для Android обновлена до Android 13
- Добавлена команда, отключающая WSA для автоматизации
- Улучшена скорость запуска приложений (до 50%)
- Улучшено считывание кликов мышью
- Повышена стабильность буфера обмена
- Изменение размера окна приложения работает лучше
- Обновлена технология Intel Bridge для Android 13
- Повышена надежность открытия медиафайлов в Android-приложениях
- Прочие мелкие улучшения.
Согласно источнику, сейчас обновление тестируется и доступно лишь участникам программы Windows Subsystem for Android Preview. Зарегистрироваться в ней и получить свежий апдейт подсистемы 22.11.40000.7.0 можно здесь. Не забывайте, что это не релизная версия, а значит она может работать нестабильно.