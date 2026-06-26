Радио MAXIMUM запустило приложение для умных часов HUAWEI

Радио MAXIMUM объявило о запуске первого в России приложения радиостанции для умных часов на платформе HarmonyOS. Приложение уже доступно для скачивания в каталоге AppGallery и позволяет владельцам часов HUAWEI управлять прослушиванием эфира и подкастов непосредственно с запястья. Пользователи могут переключать треки, ставить воспроизведение на паузу, добавлять контент в избранное, просматривать историю прослушивания и быстро возвращаться к любимым выпускам и радиостанциям. В разделе «Избранное» собраны сохранённые станции и подкасты.Цель проекта — представить радиоконтент в новом формате и расширить привычные сценарии прослушивания, показав, что границы между эфирным и цифровым радио становятся всё более условными. Запуск приложения стал частью работы «Русской Медиагруппы» по развитию цифровых сервисов и выстраиванию диджитал-экосистемы, начало которой положила медиаплатформа радио MAXIMUM. Сегодня контент станции доступен на любом устройстве — от CarPlay до умных колонок и приложений для Android и iOS, а теперь и на умных часах HUAWEI. Как отметил директор по развитию сайтов и приложений «Русской Медиагруппы» Станислав Скалабан, задача компании — создавать решения, которые позволяют оставаться рядом с аудиторией в любом месте.Проект отвечает актуальным трендам медиапотребления, когда слушатели сами выбирают удобное время, формат и устройство для прослушивания. Приложение для умных часов — один из примеров такого развития и способ сделать доступ к эфиру и подкастам быстрым и удобным.