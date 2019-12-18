Российская компания Rambler Group отозвала иск к платформе Twitch, в рамках которого требовала компенсацию 180 миллиардов рублей. Стриминговый сервис избежал каких-либо выплат, об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.
Напомним, ранее Rambler обратилась в суд и потребовала взыскать с Twitch 180 миллиардов рублей за пользовательские трансляции матчей Английской премьер-лиги по футболу. Российскому холдингу принадлежат эксклюзивные права на показ матчей АПЛ в РФ.
Позднее стало известно о переговорах Rambler с Twitch, результатом которых, по словам российского холдинга, стало мирное соглашение. Представитель Twitch подтвердила информацию о переговорах, но речь о мировом соглашении опровергла. Роскомнадзор 17 декабря сообщил о том, что стриминговая платформа удалила нелегальный контент и блокировка сервису не угрожает.
Также стало известно, что у Rambler имеются претензии к сайту «Матч ТВ». По информации от Роскомндазора, с сайта был тоже удален все нелегальные материалы по требованию Rambler Group.
Напомним, ранее Rambler обратилась в суд и потребовала взыскать с Twitch 180 миллиардов рублей за пользовательские трансляции матчей Английской премьер-лиги по футболу. Российскому холдингу принадлежат эксклюзивные права на показ матчей АПЛ в РФ.
Позднее стало известно о переговорах Rambler с Twitch, результатом которых, по словам российского холдинга, стало мирное соглашение. Представитель Twitch подтвердила информацию о переговорах, но речь о мировом соглашении опровергла. Роскомнадзор 17 декабря сообщил о том, что стриминговая платформа удалила нелегальный контент и блокировка сервису не угрожает.
Также стало известно, что у Rambler имеются претензии к сайту «Матч ТВ». По информации от Роскомндазора, с сайта был тоже удален все нелегальные материалы по требованию Rambler Group.
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