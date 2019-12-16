Совет директоров Rambler провёл внеочередное заседание, где обсуждалась ситуация вокруг уголовного дела, возбуждённого против бывших сотрудников компании. По итогам заседания менеджменту Rambler поручено отозвать заявление из полиции и попросить закрыть уголовное дело.
Лев Хасис, председатель Совета директоров Rambler:
И Rambler, и Сбербанк полностью поддерживают единодушную позицию российского технологического сообщества относительно open source решений. Мы участвуем в десятках различных крупных проектов с открытым исходным кодом. Справедливо сказать, что Open Source является основой ИТ-стратегии как Сбербанка, так и Rambler.Rambler также разорвёт деловые отношения с юридической фирмой Lynwood, которая представляла его интересы в этом деле и подала заявление в полицию. В дальнейшем Rambler будет защищать свои интересы в гражданском правовом поле.
Пресс-служба Rambler:
Компания Lynwood обратилась в российское правоохранительные органы с просьбой провести проверку выявленных фактов на предмет наличия в действиях И. Сысоева (бывший системный администратор и программист Rambler) и М.Коновалова (бывший СТО Rambler) состава преступления.Совет директоров Rambler, менеджмент холдинга, а также руководство «Сбербанка», который с недавних является крупнейшим акционером Rambler, утверждают, что не знали о том, юридическая фирма Lynwood обратилась в МВД с заявлением о возбуждении уголовного дела. При этом холдинг Rambler не отказывается от утверждения о том, у него есть юридические основания полагать, что ему принадлежат права на веб-сервер nginх, который в настоящее время используется примерно на трети всех сайтов в мире. Rambler планирует связаться с представителями компании NGINX и попробовать урегулировать ситуацию.
С менеджментом Rambler, а также со Сбербанком, который в этот момент осуществлял due diligence в рамках подготовки сделки по вхождению в капитал Rambler, данный вопрос не согласовывался, и информация об этом не предоставлялась.
12 декабря в московском офисе NGINX прошёл обыск в рамках уголовного дела, возбуждённого против «неустановленных лиц», работавших в Rambler в начале нулевых. Следствие полагает, что эти лица разработали программу nginх и выложили её в открытый доступ, а затем зарегистрировали собственную компанию и продолжили развивать этот продукт самостоятельно, чем якобы причинили ущерб в размере 51 млн рублей. В поддержку NGINX выступили Mail.ru Group и «Яндекс».
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После этих слов вспоминается камеди клаб с номером «Табличка» 😁