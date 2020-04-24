Rambler Group направила в правоохранительные органы ходатайство о прекращении уголовного дела о правах на компанию-разработчика веб-сервера с открытым кодом nginx и попросила исключить её из списка потерпевших. Об этом сообщается на сайте компании.Nginx – IT-компания, которая была создана российскими программистами, а её ключевой продукт – одноименный веб-сервер с открытым кодом, обеспечивающая работу сайтов: она принимает запросы от браузеров пользователей и отдает им HTML-страницы, изображения и файлы. Это самый популярный веб-сервер мира, на нем работает треть всех сайтов. По данным портала Netcraft на декабрь 2019 г., – 37,7%. Среди клиентов Nginx – «Яндекс», Mail.ru Group, Netflix, Dropbox и др. Весной прошлого года Nginx была продана американской корпорации F5 Networks за $670 млн.Отмечается, что дело открыто по статье публичного обвинения, поэтому финальное решение о его закрытии остается за следователями. Также Rambler Group расторгла договор от 2015 года с кипрской Lynwood Investments, которая связана с совладельцем интернет-холдинга Александром Мамутом. Rambler Group уступила ей права на предъявление претензий и исков в разбирательстве с nginx.Компания Lynwood подтвердила, что стала единоличным обладателем прав требования к основателям nginx. Они продолжат защищать «свои законные интересы во всех юрисдикциях, в установленном законом порядке».Напомним, в декабре 2019 года стало известно об обысках в московском офисе компании nginx в рамках уголовного дела, возбуждённого по заявлению Rambler Group. Позднее в Rambler заявили о нарушении её эксклюзивных прав на веб-сервер разработчика. По словам компании, поскольку Игорь Сысоев разрабатывал nginx во время работы в Rambler в начале 2000-х годов, то права на технологию принадлежат ей.Позднее в защиту nginx выступили «Яндекс», Mail.ru Group и другие крупные IT-компании. По инициативе «Сбербанка», которому принадлежит 46% интернет-бизнеса Rambler Group, был проведен внеочередной совет, где менеджменту было поручено добиться прекращения уголовного дела против nginx, а также расторгнуть договор с Lynwood Investments и предложить ей отозвать заявление из полиции.