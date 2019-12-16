Rambler Group подала в суд на крупнейший стриминговый сервис Twitch с требованиями возместить 180 миллиардов рублей и заблокировать работу платформы на территории РФ, чтобы «пресечь распространение пиратских трансляций». Компания насчитала 36 000 случаев нарушения прав на трансляции матчей Английской премьер-лиги (АПЛ) по футболу, которыми она владеет в России.



Иск от ООО «Рамблер Интернет Холдинг» к Twitch Interactive будет рассмотрен 20 декабря в Мосгорсуде. Руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович сообщил, что было выявлено значительное количество случаев незаконных трансляций на ресурсе Twitch, мы были вынуждены обратиться в суд к компании Twitch Interactive с требованием пресечения распространения пиратских трансляций.



Представитель Twitch Юлианна Табастаева рассказала, что требования включают блокировку Twitch в РФ и взыскание компенсации в размере 180 миллиардов рублей. По ее словам, на этапе подачи иска в августе холдинг требовал только блокировки, затем было заявлено требование о компенсации около 147 миллионов рублей, а 29 ноября на заседании было предъявлено требование 180 миллиардов рублей.



В Rabler подтверждают «существенную сумму требований», отметив, что итоговую компенсацию определит суд, «исходя из фактически установленных обстоятельств». Сумма 180 миллиардов рублей образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров на Twitch трансляций АПЛ — 36 000 на максимальную сумму компенсации в 5 млн руб.



Представитель Twitch заявляет, что требования несправедливы, поскольку сервис «только обеспечивает доступ пользователей к платформе, не размещает собственный контент, не может менять контент, размещаемый пользователями, или отслеживать возможные нарушения прав».





«Twitch принял все необходимые меры для устранения нарушений, несмотря на то что Rambler не направлял никаких официальных уведомлений, только скриншоты страниц, да и те без конкретных дат», — утверждает Юлианна Табастаева.

«На данный момент ведутся переговоры с Twitch о подписании мирового соглашения. Сервис передал нам инструменты для борьбы с пиратскими трансляциями, и сейчас речь идёт только о компенсации ущерба, нанесённого с августа по ноябрь 2019 года», — руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович.

Основатель «Канобу» и Rawg Гаджи Махтиев полагает, что блокировка Twitch будет ударом по игровой индустрии и следующим под удар попадет YouTube. С ним согласился сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша.В данный момент Rambler Group ведёт переговоры с Twitch о подписании мирового соглашения по иску на 180 миллиардов рублей.Трансляции матчей Английской премьер-лиги на Twitch в качестве обеспечительных мер были заблокированы временно Мосгорсудом.





