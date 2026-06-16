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Раскол рунета отменяется: что на самом деле случится с российскими сайтами
Фото Magnific
В медиа поднялась очередная волна паники, и в этот раз поводом стало письмо японского удостоверяющего центра GlobalSign о начале отзыва сертификатов у российских компаний. Якобы новые правила CA/Browser Forum сделали обязательной проверку по санкционным спискам. На самом деле эти требования были прописаны в регламенте ещё в 2019 году, а компания GlobalSign, зарегистрированная в Бельгии и обязанная соблюдать санкции Евросоюза, теперь квалифицирует выдачу сертификатов не как «обеспечение безопасности интернета», а как коммерческую IT-услугу, которая подпадает под санкционные запреты. В результате она поэтапно отзывает расширенные сертификаты EV у подсанкционных российских организаций. Доля GlobalSign на рынке — не более 5%, и под удар попали в основном крупные госкомпании, а не обычные сайты.
В Минцифры подтвердили, что сайты могут стать временно недоступны, пока владельцы получат новые сертификаты, но критических последствий для рунета не ожидается. Российским владельцам сайтов ещё с 2022 года доступен Национальный удостоверяющий центр (НУЦ), где можно через «Госуслуги» бесплатно получить отечественный TLS-сертификат. Проблема в том, что эти сертификаты не признаны зарубежными браузерами и операционными системами — они работают только в российских браузерах вроде «Яндекс Браузера» и «Атома». В остальных браузерах пользователи будут видеть предупреждение о небезопасном соединении, но всё равно смогут перейти на сайт.
Для пользователей и бизнеса это означает дилемму: использовать международный сертификат, рискуя его отзывом, или перейти на отечественный, потеряв часть внешнего трафика и доверие зарубежных посетителей. Второй момент — безопасность: если сертификат от НУЦ станет основным, теоретически станет возможным перехват HTTPS-трафика на государственном уровне. И третий — бытовая несовместимость: в отличие от автоматического ACME-протокола LetsEncrypt, российские сертификаты получаются через заявку на «Госуслугах», что замедляет их получение, особенно, когда у компании много сайтов.
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