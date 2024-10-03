Раскрылись особенности работы теневых таксистов





Недавно стало известно, что в России набирают популярность теневые группы, боты и чаты, где таксисты предлагают свои услуги пассажирам напрямую, минуя агрегаторов, вроде «Яндекс Go». Это позволяет им выставлять более низкие цены на свои услуги и забирать всё заработанное себе, поскольку они не платят комиссию и налоги, а также могут не соблюдать требования закона о такси.



Издание 78.ru пообщалось с таксопарками, и те рассказали, что проблема оттока таксистов в серую зону преувеличена. Некоторые водители действительно находят пассажиров в мессенджерах и соцсетях, но речь идёт о довольно специфических перевозках (например, между населёнными пунктами, а в случае с крупными городами — из пригорода до станции метро или в центр). Такие таксисты обычно водят микроавтобусы или даже автобусы, набирают полный салон и берут с клиентов относительно недорого, то есть они конкурируют с электричками и прочим общественным транспортом, заполняя незанятую нишу.



Большинство потенциальных пассажиров даже не знают о существовании таких такси, и если им нужно проехать из одного адреса в другой в пределах города, они не станут заниматься поиском нелегалов, даже если бы была возможность сэкономить. Как правило, контакты перевозчиков передаются «из рук в руки» среди знакомых, то есть человек целенаправленно ищет машину, которая могла бы периодически возить его по определённому маршруту, если других вариантов нет, они слишком затратные или крайне некомфортные.





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