Раскрыт «белый список» сайтов и приложений, которые будут работать при отключении интернета

Александр

Фото freepik

Ранее сегодня Минцифры сообщило, что жители РФ смогут пользоваться некоторыми интернет-сервисами, когда будет ограничиваться работа мобильного интернета. Источники РБК раскрыли примерный список сайтов и приложений, попавших в «белый список».

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

 — Все государственные сайты, сервис «Госуслуги», портал электронного дистанционного голосования и выборов, платформы обратной связи
 — Сервисы «Яндекса» (в том числе такси)
 — Соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»
 — Сайты и приложения Ozon и Wildberries
 — Сервисы «Сбербанка», «Альфа-банка», «Т-банка», «Газпромбанка» и «Национальной системы платежных карт» (НСПК)
 — Личные кабинеты операторов связи МТС, «МегаФон», Т2 и Билайн
 — Mail.ru и «Дзен»
 — Доска объявлений «Авито»
 — Видеосервисы Rutube и «Кинопоиск»
 — Онлайн-карты 2GIS
 — Сайт и приложение магазинов «Магнит»

Этот список не окончательный, Минцифры планирует пополнять и видоизменять его. По данным РБК, в скором времени в него включат сайты и приложения сетей магазинов «Пятерочка » и «Перекресток», а в дальнейшем будет обеспечен доступ к проектам Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, помимо уже «разрешённых» Ozon и Wildberries, включает в себя «М.Видео», «Ситилинк», Lamoda, «Сбермаркет» и прочих). Министр связи Максут Шадаев заявлял, что в «белый список» войдут «все ресурсы, нужные для жизни», а также будет обеспечена работа банкоматов, устройств самообслуживания и гаджетов и категории «интернета вещей».
5
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
«Сбербанк» запустил полный аналог Apple Pay
Мессенджер MAX получил долгожданную опцию, которую запрещено внедрять в Telegram и WhatsApp
Стало известно, кому выгодны постоянные отключения мобильного интернета по всей стране

Рекомендации

Рекомендации

17 причин дождаться iPhone 17 и даже не смотреть на iPhone 16
Т-мобайл внезапно поменял условия обслуживания. Было бесплатно — стало платно
«Яндекс Такси» внезапно поменяло условия заработка — стало понятнее, но уже не схитришь
«Яндекс Такси» отменит доплату за полезную услугу, из-за которой часто спорят водители и пассажиры

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+692
law
А яндекс го????
2 часа назад в 15:52
#
Tigrolik
+830
Tigrolik
А запустят-то этот чебурнет когда??? Мы уже второй месяц без мобильного интернета. Отключили с 1 августа и даже не обещают включить.
час назад в 16:55
#
+535
d’Autriche
А почему максончика в списке нет?
час назад в 17:44
#