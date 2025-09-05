Раскрыт «белый список» сайтов и приложений, которые будут работать при отключении интернета



Фото freepik



Ранее сегодня Минцифры Ранее сегодня Минцифры сообщило , что жители РФ смогут пользоваться некоторыми интернет-сервисами, когда будет ограничиваться работа мобильного интернета. Источники РБК раскрыли примерный список сайтов и приложений, попавших в «белый список». Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

— Все государственные сайты, сервис «Госуслуги», портал электронного дистанционного голосования и выборов, платформы обратной связи— Сервисы «Яндекса» (в том числе такси)— Соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»— Сайты и приложения Ozon и Wildberries— Сервисы «Сбербанка», «Альфа-банка», «Т-банка», «Газпромбанка» и «Национальной системы платежных карт» (НСПК)— Личные кабинеты операторов связи МТС, «МегаФон», Т2 и Билайн— Mail.ru и «Дзен»— Доска объявлений «Авито»— Видеосервисы Rutube и «Кинопоиск»— Онлайн-карты 2GIS— Сайт и приложение магазинов «Магнит»Этот список не окончательный, Минцифры планирует пополнять и видоизменять его. По данным РБК, в скором времени в него включат сайты и приложения сетей магазинов «Пятерочка » и «Перекресток», а в дальнейшем будет обеспечен доступ к проектам Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, помимо уже «разрешённых» Ozon и Wildberries, включает в себя «М.Видео», «Ситилинк», Lamoda, «Сбермаркет» и прочих). Министр связи Максут Шадаев заявлял, что в «белый список» войдут «все ресурсы, нужные для жизни», а также будет обеспечена работа банкоматов, устройств самообслуживания и гаджетов и категории «интернета вещей».