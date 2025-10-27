Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Раскрыт легальный способ подзаработать на водителях авто от 2500 до 20000 рублей

Олег

Скриншот из мультфильма


В сети появились расценки за оповещение работников ГИБДД о пьяном водителе. Подробности у Quto.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, прямо сейчас программа вознаграждений за выявление пьяных водителей работает в 13 регионах России. Если сообщить в ГИБДД о том, что видел пьяного человека, который садился за руль, можно получить реальные деньги, но сумма выплаты различается от региона к региону.

Меньше всего платят в Туве — всего 2500 рублей. А вот в Амурской области можно получить максимум, 20 тысяч рублей. Бурятия платит за пьяниц по 5000 рублей, Брянская область и Коми — 3000, Ямал — 4000, Оренбургская область — 4500. В Воронежской, Нижегородской и Мурманской областях, в Республике Алтай и Пермском крае платят по 5000 рублей за сигнал от граждан о пьяном водителе.

В некоторых случаях имеется повышающий коэффициент. Например, в Брянской области за административку платят 3000, а если на водителя завели уголовное дело, то бдительный гражданин получит уже 5 тысяч. Некоторые регионы регулярно индексируют выплату, например, Вологодская область в январе 2024 платила 3000 рублей, в январе 2025 уже 10 тысяч, а с 20 сентября сумма увеличилась до 15 тысяч.

Сообщения о пьяницах принимаются через чат-бот; пожаловаться можно также о водителях без прав или ездоках по встречке. При этом требуются конкретные факты: госномер авто и его описание, локация нарушения, направление движения нарушителя, по возможности фото и видео. 

2
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
Quto
Cсылки по теме:
Водителей начали штрафовать по новой схеме. Платить придётся в разы больше!
Камеры на дорогах начнут штрафовать по-новому. Водителям лучше подготовиться
Как оспорить штраф ГИБДД онлайн не выходя из дома

Рекомендации

Рекомендации

Без мессенджера Max теперь не получить документы на электронную подпись в «Госключе» (Обновлено: опровержение)
Попробовал новый мессенджер BitChat. Вот чем он лучше Telegram, WhatsApp и MAX!
«Все неважно, кроме цены»: Костя AcademeG четко и ёмко оценил новую Lada Iskra
На OZON новая опция: товар забрал, ни копейки не отдал. Будете пользоваться?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

0
stnrus751
Круто)))
час назад в 17:11
#
+4
Slepoy2.0
Дед, помнишь ты в восьмидесятые стучал на своих сограждан? Помнишь как ты это всё делал ради партии? Теперь мы тебе поможем материально: ты все будешь делать ради своего кошелька, а не слово устного… Вообще какая-то херня происходит, если без юмора.
17 минут назад
#