Раскрыт легальный способ подзаработать на водителях авто от 2500 до 20000 рублей



В сети появились расценки за оповещение работников ГИБДД о пьяном водителе. Подробности у Quto. В сети появились расценки за оповещение работников ГИБДД о пьяном водителе. Подробности у Quto. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, прямо сейчас программа вознаграждений за выявление пьяных водителей работает в 13 регионах России. Если сообщить в ГИБДД о том, что видел пьяного человека, который садился за руль, можно получить реальные деньги, но сумма выплаты различается от региона к региону.Меньше всего платят в Туве — всего 2500 рублей. А вот в Амурской области можно получить максимум, 20 тысяч рублей. Бурятия платит за пьяниц по 5000 рублей, Брянская область и Коми — 3000, Ямал — 4000, Оренбургская область — 4500. В Воронежской, Нижегородской и Мурманской областях, в Республике Алтай и Пермском крае платят по 5000 рублей за сигнал от граждан о пьяном водителе.В некоторых случаях имеется повышающий коэффициент. Например, в Брянской области за административку платят 3000, а если на водителя завели уголовное дело, то бдительный гражданин получит уже 5 тысяч. Некоторые регионы регулярно индексируют выплату, например, Вологодская область в январе 2024 платила 3000 рублей, в январе 2025 уже 10 тысяч, а с 20 сентября сумма увеличилась до 15 тысяч.Сообщения о пьяницах принимаются через чат-бот; пожаловаться можно также о водителях без прав или ездоках по встречке. При этом требуются конкретные факты: госномер авто и его описание, локация нарушения, направление движения нарушителя, по возможности фото и видео.