Google платила производителям смартфонов, чтобы они тайком следовали её требованиям. Об этом рассказали в издании The Verge со ссылкой на судебный процесс Epic против Google.
Согласно источнику, Google вступила в сговор с несколькими производителями смартфонов. Цель такой договоренности — продвижение фирменного магазина приложений Play Store. Оказалось, что Google платила вендорам, чтобы они не предустанавливали на свои смартфоны сторонние магазины приложений.
Всё это происходило в рамках программы Premier Device Program — она давала производителям Android-девайсов больше дохода от рекламы в поиске, чем им положено обычно (12% вместо обычных 8%). Вознаграждение предоставлялось вендорам как раз в обмен на негласную просьбу Google игнорировать сторонние магазины приложений в своих девайсах. В частности, они следовали правилу, которое запрещало предустановку «приложений с привилегиями для установки APK» без одобрения «гугловцев». В результате Play Store становился единственным магазином приложений на устройстве.
Отмечается, что особенно Google пыталась задобрить LG и Motorola — им предлагалось дополнительно от 2 до 6 процентов от всех покупок в Play Market, которые совершат пользователи их девайсов. Программа Premier Device Program не афишировалась и потому до сих пор не была широко известна — это было в интересах обоих сторон.
Учитывая вышесказанное, становится понятно, зачем Google поддержала Apple и вступила в так называемую «Палату прогресса». Этот «союз» корпораций выступает против обсуждаемого в конгрессе США законопроекта, который может обязать их поддерживать сторонние магазины приложений в своих ОС.
Ранее могло показаться, что этот закон существенно затронет только Apple с её закрытой iOS — ведь на Android и сейчас можно без проблем установить сторонний магазин приложений. Однако теперь стало ясно, что для Google вопрос приоритетности Play Store на смартфонах Android также жизненно важен, а потому компания, очевидно, будет бороться за него вместе с Apple.
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