

В ходе диалога внутри одной из «соседских» Facebook-групп Москвы участница рассказала о новом способе обмана россиян по телефону. Об этом написало издание «Мослента».



По словам женщины, участвовавшей в онлайн-диалоге, всё началось с обычного мошеннического звонка «сотрудников безопасности банка». Как только автор сообщения поняла, что это развод, она пожелала мошеннику «доброго вечера в хату». Она говорит:



«Я не большой специалист в фене, но, похоже, этой моей достаточно безобидной фразой (так мне казалось) оскорбила их чувства»





Другая участница группы, прочтя это, поделилась новым методом развода по телефону, который применили к ней самой. По ее словам, спустя много звонков и сообщений от мошенников, жертва говорит «Ну сколько ж можно уже» или что-то в таком духе. Разводилы только этого и ждут — они говорят в ответ: «Простите, пожалуйста, мы Вас понимаем! Вы не первая за сегодня жалуетесь на спам-звонки», после чего предлагают поставить номер телефона жертвы в «стоп-список», чтобы ей больше не звонили. Независимо от согласия собеседника ему направляется СМС-сообщение с «кодом для подтверждения подключения услуги» — этот код нередко оказывается подтверждающим на получение кредита. Займ, само собой, оформляется на жертву обмана.

Ранее мы рассказали С этого момента «разверзлась пучина ада» и женщина начала получать спам-звонки один за другим — всего около 40 штук за один день, а СМС-сообщений еще больше. Она отмечает, что не «повелась» на эту психологическую атаку, но опыт был интересным.Другая участница группы, прочтя это, поделилась новым методом развода по телефону, который применили к ней самой. По ее словам, спустя много звонков и сообщений от мошенников, жертва говорит «Ну сколько ж можно уже» или что-то в таком духе. Разводилы только этого и ждут — они говорят в ответ: «Простите, пожалуйста, мы Вас понимаем! Вы не первая за сегодня жалуетесь на спам-звонки», после чего предлагают поставить номер телефона жертвы в «стоп-список», чтобы ей больше не звонили. Независимо от согласия собеседника ему направляется СМС-сообщение с «кодом для подтверждения подключения услуги» — этот код нередко оказывается подтверждающим на получение кредита. Займ, само собой, оформляется на жертву обмана.Ранее мы рассказали еще о нескольких способах обмана по телефону в интернете , которые «процветают» в последнее время. При этом власти РФ собираются обязать банки компенсировать своим клиентам деньги, которые они отдали мошенникам — но система возврата будет довольно мудрёной





