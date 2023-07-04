Раскрыт новый цвет iPhone 15. Его никто не захочет брать

Олег

iPhone 15 Pro
Фото: 9to5Mac


В сети появились подробности о цветовой палитре корпусов будущих смартфонов линейки iPhone 15. Об этом написали в 9to5Mac.

Ранее мы уже рассказывали о цветах «пятнашек», но похоже, что информация была неполной. Сейчас опубликован новый инсайд, который раскрывает еще один новый цвет корпуса для базовых iPhone 15, а также подтверждает названые ранее цвета для всех моделей.

Согласно источнику, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max действительно выйдет в темно-красном цвете — этот оттенок придет на смену «баклажановому» в iPhone 14 Pro и станет отличительной особенностью модели.

iPhone 15 Pro
Фото: 9to5Mac

Что касается iPhone 15 и iPhone 15 Plus, то для них Apple готовит сразу три новых цвета — голубой, салатовый и розовый. Голубой и розовый уже назывались в утечках, а вот оттенок зеленого инсайдер описывает как «близкий к зеленому цвету iPhone 12 и iPhone 11». Его, а также два других изобразил цифровой художник Ян Зелбо:

Фото: 9to5Mac
Фото: 9to5Mac

Поскольку такой оттенок зеленого очень сильно похож на цвет более ранних моделей, есть большая вероятность, что покупателей он не особо заинтересует. В свежих линейках iPhone особенно ценятся новые и уникальные цвета, которые отличают модели друг от друга; так что ажиотаж за розовым смартфоном обещает быть самым оживленным. Что касается голубого оттенка, то он очень сильно напоминает таковой в iPhone XR. 

Ранее мы рассказали, что iPhone 15 Pro будет сделан из нового материала, который существенно уменьшит вес смартфона.

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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

+8
Buddy
все, распускаем отдел маркетологов и дизайнеров, Олегу Воронину не понравился цвет, его никто не будет брать :)))
Сегодня в 09:28
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+100
ProLogic6 Buddy
читать до конца пробовал остроумец
Сегодня в 09:33
#
tellurian
+4902
tellurian
Красный взял бы.
Сегодня в 12:04
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